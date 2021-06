Rainbow Six Siege – Ubisoft annonce l’arrivée du cross-play et du cross-save sur le jeu !

Entre 2 plats de résistance, avec un Rainbow Six Extraction qui s’annonce prometteur, bien qu’il soit vendu au prix fort pour une œuvre sortant tout droit d’un mode de jeu présent il y a fort longtemps dans une galaxie lointaine sur l’étoile de Rainbow Six Siege, et un Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope qui a eu la maladresse de fuiter quelques heures avant le show, enlevant l’effet de surprise, Ubisoft annonce l’arrivée du cross-save, une fonctionnalité qui fera plaisir à tous les joueurs de sa poule aux œufs d’or, ainsi que du cross-play qui lancera une guerre entre joueurs consoles.

La communauté de Rainbow Six Siege ne cesse de grandir, et pourtant celle-ci fait face à un mur l’empêchant de jouer avec tout le monde. Et c’est finalement après cinq années de bons et loyaux services, que le jeu disposera enfin d’une fonctionnalité présente déjà sur de nombreux titres multijoueur, le cross-play. Enfin… celle-ci sera en partie présente, car Ubisoft précise que les joueurs PC pourront jouer uniquement avec les utilisateurs du cloud gaming, à savoir Stadia et Luna, ce service d’Amazon qui n’est toujours pas présent dans nos contrées, et ce dès le 30 juin prochain.

Ensuite viennent les fameux joueurs consoles, qui bénéficieront de cette option en 2022 mais ils ne pourront jouer qu’entre eux… Eh oui, il sera impossible pour un joueur PlayStation de s’amuser avec un ami qui se trouve sur PC, pourquoi ? On ne sait pas… On aurait pu se dire que les développeurs veulent éviter aux joueurs consoles d’affronter des experts du clavier-souris, mais cette théorie tombe à l’eau, car sur Stadia et Luna on utilise des contrôleurs classiques.

Mais la firme française annonce également que le cross-save sera également de la partie, cette formidable fonctionnalité permettant, par exemple, à un joueur console de récupérer le compte qu’il utilisait sur son PC, et inversement pour un joueur PC voulant obtenir tous ses merveilleux cosmétiques qu’il avait sur sa petite console.

Cependant, cette option sera d’abord disponible entre les joueurs PC, Stadia et Luna le 30 juin prochain, et ensuite elle sera opérationnelle entre toutes les plateformes en 2022, sans plus de précision sur la date exacte et sur comment se fera la procédure entre console et PC, même si on peut supposer que ce processus ce fera par le biais de l’Ubisoft Connect, qui utilise déjà cette fonctionnalité pour des jeux tels que Assassin’s Creed Valhalla ou Watch Dogs Legion.

Enfin, si vous pensiez en avoir fini avec Rainbow Six Siege vous vous trompiez, car Ubi a révélé une vidéo magnifiquement animée, qu’il gardait dans ses petits cartons, concernant la nouvelle opératrice Thunderbird. Dans cette dernière, on en apprend un peu plus sur cette nouvelle défenseuse et sur son passé avec Nomad, une autre opératrice du jeu, qu’elle a sauvée des griffes d’un ours enragé, lors d’un soir à la belle étoile sur le territoire enneigé de ce qui semble être Nakoda, le lieu de naissance de Mina Sky (Thunderbird).

C’est toujours autant agréable de voir qu’Ubisoft continue d’ajouter du lore à Siege à travers ses petits trailers animés, on en voudrait presque une série Netflix, qui sait, peut-être un jour, puisque Ubi est en très bonne relation avec le géant américain.

Pour finir, un petit rappel s’impose concernant la Canadienne Thunderbird, qui arrive avec la nouvelle opération North Star dans quelques semaines. Comme dit plus haut, elle sera une nouvelle défenseuse, qui mettra à profit ses talents d’infirmière pour venir en aide à son équipe. Armée du fusil d’assaut de Finka, et du fusil à pompe de Caveira, Mina sera une adversaire redoutable pour ses ennemis. Cependant, elle n’aura qu’un point de protection la rendant plus vulnérable qu’un Doc qui en a trois, mais cela est très vite contrebalancé avec ses trois points de vitesse lui permettant d’être rapide comme l’éclair.

Concernant son gadget, la station Kóna, celui-ci se déploie sur le sol et redonne de la vie à quiconque passe à côté, même à un ennemi. De plus, il peut réanimer un agent se trouvant à terre, toujours si celui-ci est à proximité. Ce qui peut paraitre vraiment excessif et causer un déséquilibrage entre les agents, car la question se pose concernant Doc qui était le seul soigneur de Siege en défense, sera-t-il toujours utile ou deviendra-t-il obsolète ? Réponse dans quelques semaines avec l’arrivée de la nouvelle saison, qui n’est pour le moment disponible que sur les serveurs de test.