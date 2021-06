[E3 2021] Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope – Ubi copine toujours avec Big N

Dites, ça commence à remonter mais vous souvenez-vous des réactions à l’annonce du premier cross-over entre les Lapins Crétins et le plombier “made in Japan” ? Non, nous ne sommes pas en train d’évoquer les belles larmes de Davide Soliani (qui ont largement méritées toute cette publicité pour être honnête) mais bien de la surprise de découvrir le légendaire aplatisseur de Goomba courant les différents décors du jeu une arme à feu à la main… Toute cette colère, tout ce bruit… C’est à se demander si les réactions seront doublées maintenant qu’il en a 2 dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope.

Quelle tristesse quand même… Ça devait être le point d’orgue de la présentation (c’était l’avant-dernier trailer, celui qui met le feu avant le coup de grâce) et la pression (qui peinait déjà à s’accumuler entre les redites et les annonces de DLC pour des jeux parfois vieux de 6 ans) est retombée comme un soufflé… Vraiment pas cool, Nintendo, d’avoir fait fuiter l’annonce (c’est sûr que c’est pas avec les plans pour l’annif’ de Zelda que ça arrive, hein ?). Enfin, ça restait une chouette vidéo et ceux qui ont aimé le premier volet mais également Super Mario Galaxy devraient être ravis de s’essayer au jeu dont il est question.

Vous avez du comprendre avec l’imagerie du jeu et les références précédentes : bye bye le Royaume Champignon, Mario et sa clique (humains et lapins) partent pour l’espace afin de sauver l’univers (rien que ça) ! Celui qui le met à mal se nomme Cursa, un tyran gigantesque qui convoite toute l’énergie de l’univers. Naturellement, Mario, Peach, Luigi et leurs formes crétinisées se mettront en travers de son chemin avec de nouveaux alliés comme Lapin Rosalina mais également les Sparks, des fusions entre les Lapins et les Lumas, ces derniers permettant l’introduction de nouvelles options de jeux.

Bien sûr des mécaniques inédites, ça aurait été triste que le jeu ne soit rien de plus qu’un Kingdom Battle 2, non ? Alors, s’il n’inventera pas la roue, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope devrait revenir sur certains aspects que proposait la formule originale. Tout d’abord, les phases d’exploration devraient être plus libres et permettre de surprendre les ennemis ou d’être surpris par eux. Ensuite, les déplacements en combat ne reposeront plus sur une grille de déplacement mais dans des zones, la différence étant qu’il sera permis d’expérimenter afin d’obtenir le meilleur de chacun de ses tours. Enfin, les Sparks évoqués plus haut permettront l’utilisation de Super, des frappes dévastatrices pouvant éliminer plusieurs adversaires d’un coup.

Un programme donc alléchant que Nintendo a un peu gâché avec sa fuite en cours de journée. Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira sur Nintendo Switch exclusivement l’an prochain.