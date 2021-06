Assassin’s Creed Valhalla – Les infos du DLC Siège de Paris fuitent

Alors que le DLC “La Colère des Druides” vient tout juste d’accueillir les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla sur les rivages des terres d’Irlande, de nouvelles informations sur le prochain DLC intitulé “Le Siege de Paris” (Siege of Paris) viennent d’être divulguées. Ces informations proviennent de J0nathan, un leaker bien connu du service robinetterie des fuites de la licence d’Ubisoft, qui a souvent mis dans le mille.

On ne refera pas le pitch habituel des pincettes, nous savons tous à quoi nous ne tenir. Ceci évacué (robinet, fuite, évacuation… à croire que l’on est chez Luigi et Mario en ce moment), parmi les informations qu’il a découvertes, l’une des plus intéressantes est qu’il y aurait un saut dans le temps de huit ans en avant.

Les habitués de AC Valhalla savent d’ores et déjà que l’histoire principale et son premier DLC se déroulent en l’an 877, un an avant la défaite des Scandinaves face au Roi des Anglo-Saxons, Alfred le Grand (et non, ce n’est pas le majordome de Bruce Wayne). Les aventures d’Eivor se déroulent sur une année, mais le nouveau DLC ferait avancer les choses jusqu’en 885.

LA grosse information trouvée dans les fichiers du jeu serait le synopsis du Siège de Paris. Il indique que le royaume de France est enfin uni sous un seul roi, l’arrière-petit-fils de Charlemagne, Charles le Gros. Retranché à Paris, il mène une guerre contre la présence nordique sur ses terres, jusqu’à ce qu’Eivor et les autres colons de Ravensthorpe décident de s’en mêler. Tout comme les autres nouveaux contenus, ce DLC d’Assassin’s Creed Valhalla débutera lorsqu’un visiteur venu de loin arrivera sur les quais de Ravensthorpe.

Il convient également de noter que le site officiel d’Ubisoft indique que le DLC sortira durant l’été 2021, mais le leaker fait état d’une date de sortie au 9 novembre 2021… Cependant, nous savons tous qu’une date de sortie est toujours susceptible d’être décalée, donc prenons notre mal en patience jusqu’aux confirmations officielles d’Ubi (qui ne sauraient tarder, puisque que l’E3 approche à grands pas). En attendant, pourquoi ne pas jeter un œil à ce petit making-of du DLC La Colère des Druides concocté par les services d’Ubi ?