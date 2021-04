Assassin’s Creed Valhalla – Ubisoft annonce la couleur des prochains mois

La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour Ubisoft et son dernier né Assassin’s Creed Valhalla, le studio, qui avait déjà dû essuyer quelques critiques sur le contenu du jeu et qui a dû également faire face à des bugs récurrents qui faisaient carrément planter les machines des joueurs, ne semblent pas se sortir de ces désagréments !

Une mauvaise nouvelle venant rarement seule, le DLC tant attendu La colère des Druides avait lui aussi été repoussé (Ubisoft a probablement appris de ses erreurs et tente ici d’éviter de décevoir ses joueurs). Rappelez-vous la sortie initiale annonçait le déploiement de l’extension à la date du 29 avril 2021, et bien non sans surprise dans ce bal des reports, le studio ne fait pas exception à la règle et décide donc de décaler la sortie. Nul besoin de s’armer (d’une hache) de patience puisque notre périple en Irlande pourra se faire à partir du 13 mai 2021.

Mais en attendant de pouvoir se frotter à cette secte druidique, Ubisoft nous offre dès demain une nouvelle mise à jour ! Au programme, les développeurs ont eu à cœur de corriger les nombreux bugs rencontrés dans le jeu. La liste complète est d’ailleurs accessible sur leur site officiel.

Le planning des prochains mois a également été dévoilé, évidemment pour le moment aucune date sur le second DLC la prise de Paris (soyez patients ! Surtout avec Ubi…), mais une autre MAJ viendra compléter tout cela à la fin du printemps.

Il semblerait d’ailleurs qu’Ubisoft décide de jouer la carte de la transparence avec sa communauté de joueurs puisqu’ils se sont exprimés sur leur volonté d’apporter des contenus plus étoffés et espérons-le moins buggés que ce que nous avons pu voir jusqu’ici…

Notre communauté est au cœur de tout ce que nous faisons et nous nous efforçons toujours de vous offrir de belles expériences. Cela dit, nous reconnaissons que certaines de nos récentes mises à jour de titres n’ont peut-être pas répondu à vos attentes ou n’étaient pas conformes à nos normes. Nous avons apporté plusieurs modifications aux pipelines et aux outils de production afin de pouvoir fournir des mises à jour plus robustes, que nous aborderons plus tard. Nous passons également d’un cycle de publication de mise à jour du titre de 4 semaines à un cycle de 5 semaines pour permettre des tests et des améliorations plus approfondis.

Après ces déclarations, doit-on s’attendre à un réel changement dans la politique d’Ubisoft ou bien s’agit-il encore et toujours de ces sempiternels refrains que nous entendons et qui ne nous apportent pour ainsi dire peu voire pas de changement ?