Assassin’s Creed – Où nous emmenera le prochain épisode ?

Nous sommes à quelques semaines du lancement d’Assassin’s Creed Valhalla, Le nouveau hit de la saga d’action en open-world la plus populaire d’Ubisoft, qui nous amènera bientôt en terre scandinave. Et bien entendu, le twittosphère s’attelle déjà à découvrir l’endroit où se dérouleront les prochaines pérégrinations des assassins.

Tout commence comme souvent par un utilisateur de Reddit qui a dévoilé quelques “rumeurs” autour du prochain titre du studio français. Des rumeurs qui annonceraient un épisode à venir en terre asiatique, en Chine, ou au Japon. Les indices en question justifiant une telle rumeur proviennent à la fois d’un sondage Ubisoft réalisé en 2017 et la découverte de quelques œuvres d’art conceptuel réalisées et téléchargées sur ArtStation par un artiste d’Ubisoft Montréal.

L’enquête et le concept art justifient donc les rumeurs d’un prochain Assassin’s Creed en terre nippone par exemple.

Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations pour l’instant, il est important de noter que ces dernières années, Assassin’s Creed a toujours présenté ses concepts arts largement en avance, permettant notamment la confirmation à demi-mot (à l’époque) de Valhalla. Ainsi, il y a un véritable lien de cause à effet entre les informations données à un moment T et la finalité du jeu à sortir. De plus, en étant pragmatique sur le tour du monde effectué par la franchise d’Ubisoft, on ne peut qu’abonder en ce sens, tant la majorité des grandes civilisations ont déjà été explorées.

Et puis, il faut aussi prendre en compte que de telles décisions se prennent des années en avance, en compagnie de spécialistes des tendances qui tentent avec plus ou moins de succès d’anticiper les goûts des joueurs des 5 prochaines années. Une tendance qui justifie donc l’arrivée simultanée de séries et jeux sur les vikings, et aussi, sur le Japon féodal, comme avec l’excellent Ghost of Tsushima.

Un titre qui – si la rumeur s’avère correcte – servira de valeur étalon au prochain Assassin’s Creed, qui aura la lourde tâche d’être le premier jeu de la franchise à être principalement pensé pour la next-gen. Une pression possible donc pour un studio qui à la fâcheuse réputation de produire des mondes ouverts assez fades.