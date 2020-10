Assassin’s Creed Valhalla nous détaille tout son contenu additionnel

Pratique commerciale dorénavant bien ancrée dans nos habitudes de joueur, Assassin’s Creed Valhalla, prochain épisode de la célèbre saga des assassins de moins en moins assassins, révèle tout son contenu post-lancement. En d’autres termes, il s’agit simplement du détail de l’ensemble des DLC à venir (inclus ou non dans le season pass du jeu).

Déjà, on peut souffler, il y aura qu’un unique season pass (n’est-ce-pas Borderlands 3 ?) mais il faudra payer le prix fort : 39,99€ (oui, quasiment le prix d’un jeu neuf). À noter que ce dernier sera compris dans les éditions Gold, Ultimate et Collector.

Et sinon, il y aura quoi au menu ? On distingue tout d’abord trois extensions (dont une mineure), et pour ces derniers, Il sera nécessaire d’avoir le season pass :

La Légende de Beowulf : dans cette quête disponible dès le lancement du jeu, les joueurs découvriront la monstrueuse vérité qui se cache derrière la Légende de Beowulf.

dans cette quête disponible dès le lancement du jeu, les joueurs découvriront la monstrueuse vérité qui se cache derrière la Légende de Beowulf. La première extension majeure intitulée La Colère des Druides (disponible au printemps 2021) : les joueurs se rendront en Irlande pour percer les secrets d’un ancien et mystérieux culte druidique en traquant et en retrouvant tous ses membres. Plongés dans les mythes et le folklore gaéliques, les joueurs devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et des paysages éblouissants, tout en gagnant de l’influence auprès des rois gaéliques.

les joueurs se rendront en Irlande pour percer les secrets d’un ancien et mystérieux culte druidique en traquant et en retrouvant tous ses membres. Plongés dans les mythes et le folklore gaéliques, les joueurs devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et des paysages éblouissants, tout en gagnant de l’influence auprès des rois gaéliques. La seconde extension majeure intitulée Le Siège de Paris (disponible à l’été 2021) : les joueurs auront la chance de revivre la bataille la plus ambitieuse de l’Histoire des Vikings et de rencontrer des personnages historiques clés d’une France déchirée par la guerre. Au cours de ce moment historique, les joueurs devront infiltrer la ville fortifiée de Paris et la Seine au cours d’un siège prolongé, découvrir les secrets de l’ennemi et former des alliances stratégiques afin d’assurer l’avenir de leur clan.

Passons maintenant au futur contenu gratuit réparti en quatre saisons distinctes et introduisant tout un tas de nouveautés in-game. La première sera disponible dès décembre 2020 et inclura une zone inédites pour la colonie, un festival viking traditionnel (le festival de Yule), un nouveau mode de jeu (Les Raids sur Rivières), l’ajout de rangs dans le Jomsviking (expérience des lieutenants) et tout un lot de compétences et d’équipements pour le héros, son bateau ou son corbeau.

De plus amples informations concernant les autres saisons seront dévoilées ultérieurement. Retenez enfin que le Discovery Tour, le mode éducatif permettant à chacun d’explorer le monde du jeu sans combat, sera disponible gratuitement en 2021.

Une fois le prix du season pass digéré, Assassin’s Creed Valhalla semble promettre des DLC de qualité et surtout variant l’expérience du jeu de base de par des environnements différents (Irlande, France). De plus, les développeurs mettent tout en oeuvre pour entretenir leur monde avec des ajouts fréquents ayant pour objectif de dynamiser la vie de vikings des joueurs.

On rappelle qu’Assassin’s Creed Valhalla est prévu pour le 12 novembre 2020 (oui, c’est bientôt !) sur PlayStation 5, PS4, Xbox Serie, Xbox One et PC.