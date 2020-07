Assassin’s Creed Valhalla présente du gameplay viking, pas assassin

L’Ubisoft Forward se termine en nous laissant un goût de pamplemousse bien amer. Une redite d’un gameplay déjà montré, une annonce sans surprise mais en grande pompe de Far Cry 6, et surtout (et heureusement) une longue session de gameplay pour Assassin’s Creed Valhalla. Un épisode qui divisera pour sûr les amateurs de la première heure, mais qui aura le mérite d’être clair dans ses intentions.

Il était temps d’avoir un peu de vrai gameplay. Malgré le leak sorti ces derniers jours, nombreux étaient les joueurs à attendre la présentation en bonne et due forme de ce dernier opus à l’ADN 100% viking, à cause notamment d’une sortie ratée lors d’un event live pour Xbox.

Dans la droite lignée de l’épisode Odyssey, le jeu se sépare encore un peu plus des anciens épisodes plus axés assassinat et discrétion pour tendre vers de l’action pur, peut-être pour laisser le champ libre à un futur Prince of Persia ?

Toujours est-il que le titre n’offrira pas le retour aux sources que certains espéraient, et semble être assez léger sur la prise de risque, en dépit du retour anecdotique de la lame d’assassin dans le gameplay de Valhalla.

Alors attention, nous sommes certains que le jeu sera bon, car la promesse d’une histoire viking prenante est bien là. En effet, d’une invasion viking jusqu’à des guerres politiques, en passant par du développement de communauté, vous aurez l’occasion de vivre la fast life d’un scandinave de l’époque.

Et qui dit scandinave, dit évidemment bonne baston sanglante. Un point sur lequel Ubisoft semble avoir porté une attention toute particulière, notamment avec l’introduction des deux armes simultanées. Une arme pour chaque main, avec un large choix de combinaisons vous permettant de mettre l’Angleterre à genoux dans les règles de l’art. Des séquences de combats réellement convaincantes, et qui, bien que peu novatrices comparés à ce qui s’est fait précédemment, sont la promesse de bonnes heures “défouloirs” à venir.

Mais les vrais bonnes nouvelles ne se situent pas dans le jeu en lui-même, qui au final présente un peu tout ce que l’on pouvait attendre de lui, mais bien au niveau de la commercialisation. Tout d’abord la date de sortie pour les versions PS4/Xbox One/PC : 17 novembre 2020. Une date courue d’avance pour un top-seller, se positionnant en bonne position dans la course aux cadeaux de Noël.

Une sortie est également prévue sur PS5 et Xbox One X, avec en cadeau bonux le Smart Delivery chez Microsoft, et la possibilité de télécharger le jeu PS5 juste en achetant le jeu PS4.