Assassin’s Creed Valhalla et God of War jouent sur des terrains différents

S’il y a une réflexion que l’on peut tous se faire suite à la révélation d’Assassin’s Creed Valhalla, c’est sa similarité avec God of War. Une similarité dans l’apparence seulement. Car lors d’une interview avec nos collègues de GameSpot, Darby McDevitt, responsable de la narration du jeu d’Ubisoft, a parlé de la similitude entre le travail de son studio et celui de Sony Santa Monica.

“Quand vous jouez à God of War, vous pouvez aller frapper Baldur au visage, rencontrer tous ces héros de la mythologie scandinave et voyager dans des environnements fantastiques. Très peu de jeux traitent réellement de l’époque des Vikings d’un point de vue historique”, explique DeVitt. “Je pense que la tendance actuelle est de sortir systématiquement du contenu en relation avec les différentes mythologies, cependant avec Assassin’s Creed Valhalla , nous voulions vraiment que vous ayez le sentiment de vivre les années sombres de l’Angleterre, que vous exploriez les ruines laissées par l’Empire romain il y a 400 ou 500 ans ou encore la position des Saxons païens avant leur conversion au christianisme.”

L’homme continue :

“Tous ces aspects n’ont jamais été inclus dans un jeu auparavant et je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un jeu de Vikings qui ait essayé d’être un hommage parfait à leur riche histoire. C’est là que nous avons donc souhaité nous démarquer, et je pense que nous l’avons fait avec brio. Nous avons créé ce monde immense dans lequel nous pouvons explorer, faire des raids, attaquer, rencontrer des gens intéressants, mais vous le ferez en tant qu’humain, en tant que personne qui doit monter à cheval pour parcourir de longues distances et arriver là où il veut aller au lieu de voler à vitesse grand V. “