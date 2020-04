Assassin’s Creed Valhalla – Présentation de son édition collector

Nous y sommes. Ubisoft vient de révéler au grand jour le prochain chapitre de saga aux assassins. Avec un impressionnant trailer, Assassin’s Creed Valhalla entame sa marche viking pour une sortie prévue pour cette fin d’année 2020. Dans son knarr (navire viking à caractère commercial), quatre éditions du jeu.

L’édition standard incluant simplement le jeu de base, à partir de 59,99€. L’édition gold inclura le jeu de base et son season pass, à partir de 99,99€. L’édition ultimate comprendra le jeu de base, le season pass et le pack ultimate qui permettront aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation, à partir de 109,99€. L’édition collector inclura le jeu de base, le season pass, le pack ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook incluant un artwork unique, un certificat d’authenticité numéroté, une statuette Viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu’un extrait de la bande-son du jeu, à partir de 199,99€.

L’édition collector d’Assassin’s Creed Valhalla est une exclusivité Ubisoft Store. Retenez également que toute précommande du jeu permet d’acquérir une mission additionnelle intitulée La Voie du Berserker. Dans celle-ci, on accompagnera un guerrier berserker dans sa quête de vengeance. Nous n’avons aucun renseignement sur le contenu du season pass à l’heure actuelle.

Deux objets Ubicollectibles (de collection) sont également proposés à la vente. D’un côté, nous avons la figurine d’Eivor Wolf-Kissed au tarif de 59,99€. De l’autre, la réplique de la lame secrète d’Eivor au même prix.

Voilà qui conclut l’ensemble des différentes éditions du jeu, ainsi que ses maigres bonus de précommande. On rappelle qu’Assassin’s Creed Valhalla est prévu sur consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X) et PC (Uplay et Stadia) pour une sortie fixée à la fin d’année 2020.