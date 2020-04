Assassin’s Creed Valhalla – Premiers pas des Vikings dans un impressionant trailer

Après un teaser pour le moins original, Ubisoft sort l’artillerie lourde avec le premier trailer du prochain chapitre de sa saga à succès. Comme confirmé hier, Assassin’s Creed Valhalla prendra place chez les Vikings, guerriers intrépides et avides de conquêtes, et plus précisément durant leur invasion de l’Angleterre. Avant de se jeter sur la magnifique vidéo de présentation, un rapide cours d’Histoire s’impose dans le but de comprendre pleinement le contexte de ce huitième épisode.

Les Vikings sont issus des peuples scandinaves (Danemark, Norvège, Suède) et débutent leurs raids sur l’Angleterre dès la fin du huitième siècle. S’en suivent alors des batailles sanglantes pour la prise de pouvoir. Ces féroces guerriers férus de commerce et de colonisation ont eu un impact majeur sur l’Angleterre car ces derniers ont servi de prémices au grand royaume d’Angleterre par l’union des élites face à cette invasion. Notez également que les Vikings se sont alliés avec les autochtones locaux pour renforcer leurs rangs. On parle ainsi d’Âge des Vikings, une période signant leur expansion massive jusque la fin du onzième siècle, une période idéale pour un opus des assassins.

Aujourd’hui, jeudi 30 avril, peu avant 17h00, Ubisoft dévoile donc le premier trailer d’une durée exacte de 4mn. Maintenant que le cadre est détaillé, on vous laisse admirer :

Eivor sera le héros principal de ce Assassin’s Creed Valhalla. Chef de clan charismatique, il (ou elle, en fonction de votre choix en début d’aventure) mènera ses soldats à la victoire. Il faut savoir qu’à l’époque des Vikings, l’Angleterre était divisée en multitudes de royaumes gouvernés par différents seigneurs. Ce qui laisse place à une configuration en escarmouche pour le jeu. Il sera ainsi possible de prendre d’assaut les forteresses saxonnes afin d’agrandir sa colonie. Assassin’s Creed Valhalla incorporera des mécaniques avancées de RPG, de jeu d’action et de gestion, un mix assez prometteur sur le papier. Il proposera également une fonctionnalité en ligne dans laquelle il sera possible de recruter des mercenaires conçus par d’autres joueurs.

Assassin’s Creed Valhalla est prévu pour la fin d’année 2020, sur PS5, PS4, Xbox Serie X, Xbox One, PC et Stadia. Ces différentes éditions sont déjà connues :

L’édition Gold inclura le jeu de base et le season pass.

L’édition Ultimate comprendra le jeu de base, le season pass et le pack Ultimate qui permettra aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le pack d’équipement berserker, le pack de colonie berserker, le pack de navire berserker ainsi qu’un ensemble de runes permettant d’améliorer les armes ou les équipements.

L’édition Collector inclura le jeu de base, le season sass, le pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un steelbook incluant un artwork unique, un certificat d’authenticité numéroté, une statuette viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu’un extrait de la bande-son du jeu. L’édition Collector est disponible en exclusivité sur l’Ubisoft Store.

Les produits Ubicollectibles vendus séparément comprendront la figurine Eivor Wolf-Kissed ainsi que la réplique de la lame secrète d’Eivor.

Enfin, sachez qu’il est déjà possible de précommander le jeu. Pour toutes précommandes effectuées, les joueurs recevront une mission supplémentaire appelée La Voie du Berserker au cours de laquelle ils accompagneront un berserker légendaire dans sa quête de vengeance.