Assassin’s Creed Valhalla – Premiers éléments de gameplay

Assassin’s Creed Valhalla aura au moins le mérite de s’être teasé avec classe. En effet, nous avons eu droit à une impressionnante session Photoshop de la part de BossLogic, dans laquelle l’artiste réalisait la première image officielle de présentation du prochain volet de la célèbre saga d’Ubisoft. Évidemment, depuis, c’est un enchaînement d’annonces et de révélations sur ce qui sera l’une des grosses sorties de cette fin d’année 2020.

Cette époque met décidément les Vikings à l’honneur ! Après l’excellent God of War, c’est au tour d’Assassin’s Creed Valhalla de proposer un jeu au folklore scandinave, dans lequel vous incarnerez Eivor, véritable légende viking qui affrontera l’Angleterre, rappelant un peu la trame de la série Viking, voire, celle de The Last Kingdom, puisqu’on retrouvera le fameux Alfred de Wessex en tant qu’antagoniste.

Un épisode qui se démarquera d’entrée de jeu par notre héros, qui pour une fois, portera le statut de leader dès le début de la partie. Un choix intéressant qui permettra d’amener un aspect jeu de gestion, grande nouveauté de la saga. Notre Eivor donc est contraint de quitter la Norvège avec son clan pour des raisons politiques. En conséquence, ils déménageront dans une Angleterre en pleine guerre contre la Grande Armée Païenne. Un scénario qui sera unique dans son approche d’après Darby McDevitt, principal scénariste du titre.

“L’approche que nous adoptons pour la narration dans ce jeu est très unique, et je pense qu’elle deviendra l’un des points forts du jeu – la structure de la narration. Comme la structure narrative est différente, elle ne repose pas le moins du monde sur la technologie de la nouvelle génération de consoles, mais plutôt sur la structuration des histoires d’une manière que je n’ai vue dans aucun jeu jusqu’à présent ; ce sera certainement une structure d’histoire unique pour les fans d’Assassin’s Creed. Je dirais qu’il est tout à fait unique pour tout jeu en général. Je ne pense pas que les gens aient jamais vécu une telle histoire.”

Pour parvenir à un tel résultat, McDevitt explique que les équipes ont dû faire un choix face à la mécanique des dialogues du jeu. En effet, pour une fois dans la série, il se pourrait que les choix de réponses soient réellement distincts, vous permettant de créer un personnage “unique” avec des réactions liées à votre manière d’interagir, ce qui rendrait le tout cohérent. Nous retrouverons aussi les fameuses romances entre notre héros et d’autres personnages.

Premiers éléments de gameplay

Côté gameplay, Assassin’s Creed Valhalla nous emmènera dans l’Angleterre du IXème siècle via un monde ouvert immense relié par notre village viking, sorte de bastion/hub. Du nouveau donc dans l’approche, mais aussi du classique avec un épisode qui reprendra l’essentiel du gameplay de combat des opus d’Origin et Odyssey avec en bonus la possibilité de combattre avec deux armes à la fois ce qui nous fait espérer un système de combat plus féroce et plus intense que dans les précédents épisodes de la saga. Il y aura aussi cette fois, comme cité précédemment, un aspect jeu de gestion de votre clan, ainsi que les désormais classiques batailles en mer, avec un équipage à votre botte.

Les raids seront de retour aussi plus brutaux que jamais et offriront plus d’action que tout ce que nous avons apparement vu dans Assassin’s Creed d’après le studio :

“Grâce au nouveau système de combat viscéral qui vous permet de battre, démembrer et décapiter vos ennemis. Vous décidez de la façon dont vous combattez dans un jeu vidéo qui vous donne la possibilité d’utiliser deux épées, ou des haches, ou des grands boucliers en bois emblématiques que les Vikings utilisaient pour terroriser les peuples d’Europe à l’époque. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser les armes caractéristiques des Assassins, comme les lames cachées qui ont déjà été révélées dans la bande annonce du jeu.”

La bande annonce de Valhalla nous a également montré brièvement les rites que les Vikings suivaient avant de se lancer dans une grande aventure, permettant une approche cohérente avec la mythologie locale, incluant le fameux dieu Odin qui jouerait un rôle important dans l’histoire. Dans les chapitres précédents de la série, comme dans Odyssey et Origins, quelques missions supplémentaires avec des dieux et des mythes comme protagonistes ont déjà été réalisées, laissant la porte ouverte à l’apparition de l’importante mythologie scandinave dans le jeu.

Enfin, le logo Xbox Series X apparaît à la fin de la bande-annonce. Il semble donc évident que la première vidéo de gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla sera diffusée pendant la conférence Xbox qui devrait avoir lieu dans le 7 mai à l’occasion de la révélation du line-up. D’ailleurs à ce sujet, Assassin’s Creed Valhalla est l’un des tout premiers jeux (avec Cyberpunk 2077) qui bénéficiera du fameux Smart Delivery de la nouvelle console de Microsoft qui permet d’avoir un seul jeu qui tournerait sur les deux consoles que sont la Xbox One et la Xbox Series X.

Le jeu devrait arriver sur PC (via UPlay et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia vers la fin d’année 2020.