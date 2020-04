Place aux Vikings avec Assassin’s Creed Valhalla fraîchement annoncé par Ubisoft

C’est au travers d’un live Twitch un peu spécial qu’Ubisoft a officialisé le nouveau Assassin’s Creed, soit Assassin’s Creed Valhalla. Après donc la Grèce Antique et encore avant l’Égypte des Pharaons, nous voici donc invités à découvrir les contrées enneigées des Vikings.

Assassin’s Creed Valhalla annoncé, rendez-vous demain pour un trailer et de premières informations.

Il y a parfois des annonces qui ont plus de classe que d’autres, certaines n’étant faites que via de simples communiqués de presse, d’autres lors d’événements organisés pour, et encore certains durant quelques salons dédiés au jeu vidéo. Mais celle de ce Assassin’s Creed Valhalla fut assez particulière et pour le moins originale puisqu’il était question de suivre la création dessinée via Photoshop d’un artwork l’annonçant. Et on doit cette prouesse technique a nul autre que BossLogic , un illustrateur bien connu dans le milieu et d’ailleurs très talentueux. Et lorsque l’on dit prouesse s’en est bien une, suffisait de regarder le direct sur Twitch pour s’en convaincre. Bon avouons tout de même que ce fût un peu long et pour na pas vous faire subir des heures de vidéo, voici celle du livestream en accéléré.

On ne sait encore que très peu de choses sur Assassin’s Creed Valhalla, si ce n’est déjà qu’il confirme encore une fois les fuites qui ont eu lieu concernant il y a de cela quelques semaines déjà. Il serait qu’Ubisoft travaille un peu ce problème, car finalement, on a assisté à l’un des reveal les plus originaux de ces dernières années pour un jeu dont de nombreuses informations avaient déjà fuité sur la toile. Cependant, voilà, Assassin’s Creed au pays des Vikings est une réalité, que cela plaise ou non, les éternels insatisfaits de ne toujours pas avoir le droit d’arpenter les toits japonais vont surement continuer à se faire entendre.

Enfin, si nous analysons quelque peu l’image créée par BossLogic, on peut y voir un personnage central dont le visage est masqué et qui est très certainement le personnage principal du jeu. À sa gauche on peut voir quelques drakkars braver les flots et le froid du nord de l’Europe et à sa droite une bataille sanglante faisant rage entre Vikings et soldats en cottes de mailles, probablement anglais. Voilà qui promet encore une épopée dense et majestueuse, avec quelques balades en bateau, comme Ubisoft en a le secret.

Enfin, l’éditeur français a profité de cette révélation d’Assassin’s Creed Valhalla pour annoncer la diffusion dès demain 17h le premier trailer du jeu sur leur chaîne YouTube (voir le lecteur ci-dessous), ainsi que la révélation des premières informations officielles autour du jeu. En espérant qu’une date de sortie et les machines concernées par la sortie du jeu seront dévoilées. Rendez-vous est pris !