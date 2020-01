Assassin’s Creed Ragnarok fuite sur Reddit !

La saga phare d’Ubisoft sera bien de retour cette année avec Assassin’s Creed Ragnarok.

Bien qu’ayant fait une pause après deux épisodes consécutifs, cette année semble être celle du retour de l’une des franchises les plus acclamées d’Ubisoft. Bien que les informations officielles de la compagnie n’aient pas encore été publiées, il y a quelques semaines, de fortes rumeurs circulaient sur son titre (Assassin’s Creed Ragnarok) et sa trame qui, dans ce cas-ci, aura à voir avec la mythologie scandinave.

Grâce à une fuite révélée par un utilisateur de Reddit, nous avons pu connaître en profondeur certaines de ses caractéristiques qui, bien qu’elles ne puissent pas encore être considérées comme vraies, semblent suffisamment détaillées pour l’être :

Sa date de sortie initiale est fixée à octobre 2020.

Notre personnage sera originaire d'Irlande, mais a été kidnappé et élevé par des Vikings dans son enfance et porte un nom anglais. C'est une partie importante, car notre personnage se souvient encore de ses parents et de ses amis irlandais, et cela sera important pour les choix du joueur plus tard. Le personnage principal est le fils/la fille d'un dieu.

On ne se bat pas contre des dieux, mais on se bat contre des créatures mythiques comme les géants de feu et de glace (pas exactement les mêmes que dans God of War, puisque leur taille est tout à fait comparable aux cyclopes d'Odyssey).

. Il y aura cette fois-ci une mécanique de jeu de rôle plus complexe.

L’utilisation de Mjölnir amplifiera la foudre et les dommages physiques, tandis que l’utilisation de Gungnir amplifiera la puissance magique et la résistance globale. D’autres armes feront de même, mais seulement pour amplifier une statistique aléatoire avec un pourcentage aléatoire.

Les micro-transactions porteront sur des articles cosmétiques comme pour Odyssey, mais les mécanismes de farming n'ont pas été réduits, et vous devrez travailler aussi dur que sur Odyssey.

En l’absence de confirmation, Ubisoft devrait présenter sa nouvelle franchise au début de l’année 2020. De plus, il y a aussi une fuite selon laquelle la société française pourrait présenter les nouvelles sorties de Splinter Cell et Prince of Persia lors de l’événement de lancement de la PlayStation 5. Y aurait-il aussi une place pour Assassin’s Creed Ragnarok ?