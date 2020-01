Un retour de Splinter Cell et Prince of Persia semble acté !

Un rendez-vous d’Ubisoft parlant du retour de Splinter Cell et Prince of Persia a fuité !

La génération actuelle de consoles a connu nombre de grands succès pour l’industrie, mais il faut admettre que malgré les réussites, on arrive pas réellement à retirer ce petit goût d’amertume de fond de bouche. Cela est dû au fait que les grandes franchises des générations précédentes n’ont eu que peu, ou pas, leur chance de revenir sur le devant de la scène. Dans cette section, on retrouve pas mal de gros calibres, tels que les Splinter Cell et Prince of Persia, grands absents des PS4 et Xbox One.

Toutefois, ils seraient étonnamment dans les tuyaux d’Ubisoft, et aujourd’hui, suite à une fuite sur Reddit, la possibilité est évoquée que Splinter Cell et Prince of Persia sortiront enfin de la cave en même temps que l’hypothétique présentation de la PS5. C’est ainsi que la fuite mentionnée le dit :

“Ok les gars, il y avait une conférence Ubisoft à Belgrade, en Serbie, et ils ont montré une sorte de teaser de 50 secondes sur un nouveau Splinter Cell et un nouveau PoP – Prince of Persia –. Ils ont dit qu’ils utiliseront de nouveaux moteurs graphiques pour les deux jeux. PoP et SC – Splinter Cell – seront des jeux linéaires, et l’histoire montrera une sorte de léger redémarrage des deux séries. PoP proposera des combats qui combinent des éléments des trois jeux de la trilogie, et l’histoire se poursuivra à partir de PoP : The Two Crowns, et comprendra de nouveaux éléments. A propos de SC : Ce sera aussi un jeu linéaire, et il continuera l’histoire de Blacklist.”

Les travailleurs d’Ubisoft Belgrade présents à la conférence ont mentionné que les deux softs seraient révélées lors d’un événement PlayStation, en même temps que le nouveau Assassin’s Creed (Ragnarok).

D’ailleurs, d’après un initié bien connu de l’industrie, PlayStation préparerait l’événement de présentation de la PS5 pour le mois de février. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles jusqu’à présent de la part de Sony ou de la PlayStation elle-même, il semble que peu à peu l’étau se ressèrent autour du lancement de la fameuse concurrente de la future Xbox Series X, et ce début d’année 2020 semble être la période opportune pour présenter le projet.