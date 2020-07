Hyper Scape – Ubisoft entre dans l’arène du Battle Royale

Le genre Battle Royale connait un essor fulgurant ces derniers mois. On ne compte plus le nombre de titres essayant de surfer sur cette vague dominée par l’indétrônable Fortnite. Le succès est tel que de plus en plus de développeurs tentent leur chance dans cette arène virtuelle, le dernier en date : Ubisoft. En effet, l’entreprise française, en pleine tourmente médiatique, vient d’officialiser son propre Battle Royale nommé Hyper Scape.

La concurrence est rude et il sera difficile de percer, alors comment Hyper Scape compte-t-il se démarquer ? Le titre dispose d’atouts intéressants mais avant de les détailler, ayons un premier aperçu avec le trailer d’annonce.

Hyper Scape affiche une action frénétique et des combats verticaux, le tout dans un univers futuriste et 100% urbain. Le jeu se déroule en 2054 dans la cité virtuelle de Neo-Arcadia. Chaque partie pourra accueillir jusqu’à cent joueurs, et comme veut le genre, seul un joueur pourra sortir glorieux. Pour gagner, deux possibilités : soit être le dernier survivant, soit réussir à garder la couronne plus de 45 secondes. Celle-ci apparait aléatoirement après quelques minutes de jeu, de quoi pimenter les parties étant donné que la position du joueur en possession de la couronne est connue par tous les autres. Que la traque commence !

Autre point intéressant, les Hacks. Il s’agit de pouvoirs offensifs ou défensifs modifiant la stratégie du joueur en temps réel. Poser une mine, repérer un ennemi, protéger son équipe en construisant un mur ou encore se rendre invisible pour se faufiler derrière ses adversaires, les possibilités sont nombreuses. Chaque capacité peut également être amélioré avec la mécanique Fusion. Armes et Hacks seront à récupérer en loots.

La mort n’est pas la fin. Chaque joueur défunt passera sous forme fantomatique et pourra être régénéré via des bornes prévues à cet effet, bornes qui nécessitent l’intervention d’un autre joueur vivant. Hyper Scape insiste ainsi sur la notion d’équipe, fondamentale pour remporter la partie.

Enfin, Ubisoft vient de passer un partenariat avec Twitch et présente l’extension Crowncast. Il s’agit d’un tout nouveau système permettant de créer une interaction enter les spectateurs et le streamer. Ces derniers pourront avoir un réel impact sur le jeu en votant pour des effets ponctuels qui affecteront tous les participants d’une partie, en introduisant par exemple une diminution de la gravité ou en offrant des munitions infinies. Une configuration qui risque fort de rencontrer un vrai succès quand on sait que le genre Battle Royale est celui le plus streamé actuellement.

Hyper Scape est un free-to-play et sera d’abord disponible sur PC via un test technique à durée limitée qui commence dès aujourd’hui et s’achèvera le 7 juillet. Si vous souhaitez vous essayer au jeu, c’est par ici !