The Harvest – Le nouveau battle royale space-opera

Un battle royale loin des standards actuels.

The Breach Studios, basé à Barcelone, est en train de nous pondre un nouveau jeu mi-shooter, mi-MOBA, avec des influences battle royale. Une sorte d’Homoursporc du jeu vidéo du nom de The Harvest. Le développement des jeux vidéo espagnols continue de progresser depuis quelques années, en touchant à un peu tous les domaines, en atteste Nomada Studio, studio derrière l’onirique Gris. Une tendance qui se confirme avec Pendulo Studio, en charge de la récente adaptation de la BD Blacksad.

C’est dans ce contexte que The Breach Studios – qui est une nouvelle société – présente The Harvest, une expérience multijoueur “totalement nouvelle” qui cherche à combiner le shoot spatial, l’adrénaline du battle royale et le système de compétences du MOBA. Pour être plus précis, The Breach Studios présente ce premier projet comme un jeu à l’aspect épique, où les utilisateurs se battent en choisissant entre des combattants de différentes civilisations pour contrôler l’Essence d’un riche univers de science-fiction. “Définissez votre style de combat en jouant, en activant et en combinant différentes compétences pour devenir la seule équipe survivante”, résument-ils.

Ce système de classe “dynamique” permet aux adversaires de sélectionner un personnage, appelé Breacher – il y a actuellement huit personnages différents – puis de choisir leur configuration de départ et de développer tout leur potentiel au cours du jeu dans une approche plus proche du MOBA. Il est essentiel de le faire correctement si l’on veut obtenir la victoire, car le travail d’équipe a ici aussi ses récompenses.

Un autre point fort de The Harvest est son engagement à créer un grand décor façon space-opera qui met en scène différentes civilisations, différents héros, conflits, et peut-être aussi une ou deux romances occasionnelles. Dans tout cet arrière-plan de l’intrigue est mentionnée l’Origine, une planète inhabitée qui protège l’Essence, la substance la plus précieuse de la galaxie qui n’est accessible que pendant une courte période de temps où tous envoient leurs meilleurs hommes pour se battre pour son contrôle : la Moisson. Le jeu arrivera sur PC via Steam cette année 2020 et promet d’être accessible plusieurs mois à l’avance pour sa sortie finale et complète l’année prochaine.