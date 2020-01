Fortnite – Harley Quinn et les Birds of Prey se la joueront battle royale ?

Epic Games profite d’un tweet de Warner pour teaser l’événement.

Le deuxième film mettant en scène Margot Robbie dans la peau de la fiancée du Joker, Harley Quinn, s’intitule “Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn”, et arrive sur nos écrans le 5 février prochain. À cette occasion, les manifestations promotionnelles se multiplient, ce que ne manque pas de relayer son distributeur sur Twitter. Et c’est justement sous une courte vidéo du casting du film qu’Epic Games s’est manifesté ! Une façon d’annoncer le prochain crossover de Fortnite ?

See you soon Harley! ? — Fortnite (@FortniteGame) 24 janvier 2020

En effet, Epic Games a déjà annoncé la Saison 2 de son battle royale pour le 20 février, ainsi qu’un mystérieux événement de deux semaines qui devrait avoir lieu juste avant, en fin de saison 1. Les esprits les plus aguerris auront déjà calculé que deux semaines avant le 20 février, cela nous amène tout pile au 5, soit le jour de la sortie de Birds of Prey !

Un tweet pas très discret et une concordance des dates trop pile-poil pour n’être qu’une coïncidence… D’autant que les contrats entre Epic Games et Warner doivent déjà être prêts, ces deux derniers ayant déjà collaboré par le passé en amenant Batman dans Fortnite. Et puis, le marteau d’Harley comme skin pour les pioches de Fortnite, c’est d’une telle évidence !

Birds of Prey, le film, reprend le personnage d’Harley Quinn tel qu’il apparait dans le film Suicide Squad (2016). Elle sera à la tête d’un gang qui compte parmi ses membres Huntress et Black Canary, mais aussi Renée Montoya, officier de police, un personnage de second plan mais très récurrent dans le Batverse. Le film est réalisé par Cathy Yan, dont c’est le premier projet Hollywoodien, et est écrit par Christina Hodson (“Bumblebee”. Mouais…).

Fortnite, quant à lui, semble avoir trouvé une nouvelle manière d’être profitable à Epic Games, en servant de support publicitaire. Ainsi, pas plus tard que le mois dernier, un événement Star Wars venait promouvoir le film L’Ascension de Skywalker. À Epic Games de réussir à garder un bon équilibre entre fun et publicité, pour éviter de tomber dans l’enfer des tunnels de pubs qu’on connait sur mobiles…