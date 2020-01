Fortnite – Le mode Liferun nous donne rendez-vous à la PAX South

Fortnite va se voir présenter son tout nouveau mode de jeu appelé Liferun au PAX South de San Antonio.

Après l’événement Star Wars et surtout l’arrivée du Chapitre 2 il y a quelques mois, avec tout le joli bordel que cela avait créé, Epic Games n’entend pas prendre des vacances et continu d’apporter du contenu à son célébrissime Battle Royale Fortnite. Le fait est que cette fois-ci ce n’est pas véritablement la société américaine qui s’occupe du nouveau mode de jeu annoncé, mais bien la Team Evolve qui à l’habitude de ce genre d’exercice. On leur doit notamment le mode Zone Wars ou encore la première compétition officielle se déroulant dans le mode créatif du jeu, le Creative Showdown.

Le mode Liferun est donc la dernière création de la Team Evolve et s’avère assez singulier dans son approche, surtout dans ce genre de jeu. Réalisé en partenariat avec la Croix Rouge, il proposera aux joueurs de sauver la vie d’avatars numériques au travers de quatre missions inspirées par les spécialistes de l’association. Le gagnant sera celui qui sauvera le plus PNJ au cours de la partie, et autant dire que l’idée est aussi saugrenue qu’intéressante et devrait déstabiliser les habituels excités de la gâchette de Fortnite.

Pour le moment, Epic n’a toujours pa communiqué réellement autour de Liferun quant à sa disponibilité, ni même pour combien temps si jamais il l’est. Aussi, il est clair que des éléments cosmétiques uniques seront de la partie si c’est le cas, alors que l’on espère que les fonds récoltés par la vente de quelques éléments uniquement visuels seront reversés à la Croix Rouge, rien de plus normal après tout.

Quant à la présentation officielle de Liferun, elle aura lieu lors du PAX South de San Antonio le 19 janvier prochain à 17 heures pour nous autres français. L’événement sera retransmis en direct partout dans le monde et offrira à son auditoire un plateau de choix puisque des streamers connus de toute la communauté animeront les débats manette et claviers/souris en main. Des noms tels que Ben “DrLupo” Lupo et Lachlan entre autres, alors que l’on espère vraiment que le mode plaira aux joueurs et incitera non seulement ces derniers à créer du contenu original par la suite, mais aussi les développeurs de chez Epic Games. On vous donne donc rendez-vous prochainement pour un petit compte rendu de ce reveal.