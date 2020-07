Qui est Giancarlo Esposito, nouveau super-méchant de Far Cry 6 ?

C’est l’une des infos qui a le plus tourné ces dernières heures, Far Cry 6 a fuité – comme tout bon titre Ubisoft – avant sa révélation programmée pour l’Ubisoft Forward du 12 juillet. Une fuite qui est aussi plutôt bien tombée, permettant d’attirer les regards vers le jeu pendant que Libération publie la suite de son enquête sur les affaires de harcèlements au sein de la société.

Un peu avant cette fuite sur le PS Store, on parlait déjà de Far Cry 6 en évoquant son casting, avec dans le rôle du méchant, Giancarlo Esposito. On le sait, dans la saga Far Cry, les méchants sont les personnages les plus importants – d’autant que le héros n’apparaît quasiment jamais à l’écran, le jeu se déroulant en vue subjective. L’interprétation très réussie de Vaas dans Far Cry 3 par Michael Mando, qui a fait du personnage l’un des méchants les plus charismatiques du jeu vidéo, a placé la barre très haut, et c’est l’un des défis de chaque épisode de la saga depuis : réussir son méchant.

C’est ainsi à Giancarlo Esposito qu’a été confiée cette lourde tâche pour le prochain épisode. Un acteur très haut de gamme, mais paradoxalement pas superstar, avec une carrière impressionnante de longévité et toute en discrétion. La “faute” à une vision du métier dépourvue d’élitisme, Esposito a en effet aussi bien travaillé pour des shows télévisés très populaires que pour le cinéma indépendant hyper pointu.

Avec son physique et sa carrière qui laisse à penser à un profil afro-américain, et son nom aux sonorités latines, on n’imaginerait pas que Giancarlo Esposito est en vérité… Danois ! Né à Copenhague en 1958, il est arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 6 ans, et à très vite travaillé pour l’industrie spectacle. A 8 ans, il montait déjà sur les planches à Broadway, et de 1971 à 1977, il appartient à la troupe The Electric Company, dans une émission télé pour enfant. Sa carrière était lancée et ne s’est jamais vraiment arrêté.

A la fin des années 80, son parcours franchit un cap quand il est casté par Spike Lee pour plusieurs films importants : Do the Right Thing en 1989, Mo’ Better Blues en 1990 et Malcolm X en 1994. Il joue alors dans plusieurs grands films hollywoodiens comme King of New York (1990), d’Abel Ferrarra, aux côtés de Lawrence Fishburne et Christopher Walken, Harley Davidson and the Marlboro Man (1991), avec Mickey Rourke et Don Johnson (un film oublié aujourd’hui, mais excellent actionner et gros succès des vidéo-clubs à l’époque !), et surtout Usual Suspect en 1995.

L’acteur semble alors bien installé dans le paysage Hollywoodien, mais, pas sectaire, cela ne l’empêchera pas de participer à des séries télé très populaires, comme NYBD Blue, dans laquelle il tiendra un rôle récurrent de 1996 à 1998. La France le remarquera aussi dans le rôle principal du clip à gros budget de Mylène Farmer, California.

Tout son parcours sera à cette image, aussi pointu que populaire, autant au cinéma qu’à la télévision. On le verra ainsi au cinéma dans Smoke, de Wayne Wang, écrit par Paul Auster ou dans l’Ali de Michael Mann, et plus récemment dans Okja, de l’Oscarisé Bong Joon Ho. A la télévision, le grand public le connait surtout pour son personnage de Gus Fring, dans Breaking Bad et le spin-off Better Call Saul. On l’a vu également dans The Mandalorian.

Côté jeu vidéo, il a déjà été le narrateur de Destiny ou prêté sa voix à un personnage de Payday 2.

Une recrue de grand talent, donc, qui vient peut-être nous éclairer sur les ambitions d’Ubisoft pour ce Far Cry 6. On sait que la saga devenait un peu fainéante sur ses dernières itérations, et que la recette avait tendance à s’essouffler. On espère que la présence de Giancarlo Esposito est un signe d’un retour en forme pour la série, et pas la béquille sur laquelle les développeurs comptent s’appuyer pour nous livrer un Far Cry 3 bis-bis-bis…