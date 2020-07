Watch Dogs 2 offert gratuitement aux spectateurs de l’Ubisoft Forward

Le Nintendo Direct d’Ubisoft s’appelle Ubisoft Forward, et se tiendra dans le cadre du Summer Game Fest, le 12 juillet. Ce sera d’ailleurs l’un des derniers événements du programme, suivi par un Stadia Connect probablement pas révolutionnaire le 14 juillet (vous l’avez ?!), puis par la très attendue conférence Xbox consacrée aux jeux first party qui devraient accompagner l’arrivée des Xbox Series X.

Englué dans de très glauques scandales de harcèlements sexuels, dans lesquels des personnages clés de l’entreprise sont clairement pointés du doigt, Ubisoft aura fort à faire pour remettre le gaming au centre des préoccupations. Surtout après une année placée sous le signe de l’échec (Ghost Recon Breakpoint) et des reports (bien avant les difficultés liées à la pandémie).

Pour éveiller malgré tout l’intérêt et s’assurer une audience confortable, Ubisoft aura recours à la plus vieille stratégie du monde : les cadeaux ! L’excellent Watch Dogs 2 sera ainsi offert sur PC pendant le temps de la conférence. La fenêtre de récupération du jeu ne sera pas très étendue, alors il faudra être là au bon moment ! Pour ajouter le jeu gratuitement à sa bibliothèque, il suffira de se connecter à son compte Uplay pendant le temps de l’Ubisoft Forward. C’est tout !

Concernant la conférence elle-même, on aura bien entendu droit à de nouvelles images d’Assassin’s Creed Valhalla, et une place de choix sera sûrement réservée à Hyper Scape, le tout nouveau free-to-play que lance en ce moment même Ubi sur un secteur ô combien concurrentiel. On verra également très certainement du Watch Dogs Legion, qui commence à se faire désirer et on espère, mais rien n’est moins sûr, avoir des nouvelles de Beyond Good & Evil 2, le projet Ubisoft le plus excitant depuis de nombreuses années.

Enfin, ceux qui pensaient que le retour dans le staff d’Ubisoft de Maxime Belland, directeur créatif sur plusieurs titres de la licence Splinter Cell, pouvait être un signe du retour aux affaires de Sam Fisher en seront pour leur frais : il fait partie des personnels de premier plan écartés à la suite des accusations auxquelles la société doit faire face.

L’Ubisoft Forward aura lieu dimanche 12 juillet à 21 heures, et pourra être suivi sur les canaux habituels. C’est aux même dates et horaires qu’il sera possible d’ajouter Watch Dogs 2 à sa bibliothèque de jeux PC !