Fiche de Perso #5 : Troy Baker – Le vrai Joel de The Last of Us

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. Aujourd’hui, on s’arrête sur celui qui a fait frémir toute une génération de par sa prestation dans The Last of Us : Troy Baker.

Il est de ces métiers qui d’un coup d’un seul sortent de l’ombre pour aller poser avec classe sous les feux de la rampe. L’on peut par exemple citer le métier de cuisinier, qui suite à l’explosion des émissions à la Top Chef a gagné en reconnaissance, mais (et c’est ce qui nous intéresse) un autre secteur a aussi connu un coup de projecteur sans précédent : celui des comédiens effectuant du doublage.

En effet, notre génération de nostalgiques biberonnés au Club Do’ et à ses nipponeries a en quelque sorte contribué à la reconnaissance de ces métiers de l’ombre. Il n’est donc pas anodin maintenant de voir des files d’attente frôlant l’indécence pour une dédicace de Brigitte Lecordier, de Mark Lesser, ou encore de Christophe Lemoine. Une passion donc pour les comédiens doublant nos séries préférées qui s’est transposée au monde du jeu vidéo, avec de véritables stars du secteur comme Pierre Alain de Garrigues (l’Aubergiste d’HearthStone, LE Lapin Crétin, et de nombreuses autres voix) ou même Frédéric Souterelle (incroyable dans le rôle de Kratos de God of War).

C’est donc dans ce contexte propice à nos héros tout en voix que nous avons choisi de vous parler de Troy Baker, comédien américain ayant prêté sa voix à de véritables monstres du jeu vidéo comme Joel dans The Last of Us, le Joker dans la trilogie Batman Arkham, ou encore Ocelot dans le dernier Metal Gear Solid. Une très courte liste loin d’être exhaustive tant le bonhomme aura prêté ses cordes vocales, avec au total plus de 70 rôles. Et encore, là, on ne parle que de jeux vidéo.

Eh oui, parce que le Troy, il est multi-support. Vous pouvez le retrouver aussi sur la moitié des animes tirés de comics, et sur un nombre incalculable de dessins-animés en tous genres. En bref, le mec, c’est la Madeleine de Proust auditive de sa génération.

En plus d’être un comédien acclamé dans son travail, avec des notes pour ses doublages frôlant la perfection sur IGN, le bougre se paie le luxe d’être un musicien de talent, écoutez plutôt :

Maintenant, le rôle qui l’aura propulsé au rang de re-sta du doublage-game mondial sera celui de Joel dans The Last of Us. Une belle histoire qui aura failli ne jamais se produire, Neil Druckmann (créateur du jeu) ayant jeté le CV de Troy, car “je n’aimais pas vraiment sa tête de beau gosse sur la couverture”. Toutefois, le bougre aura sa chance, et sera sélectionné malgré le fait qu’il ait été le plus jeune à auditionner. Une réussite qu’il doit en partie à sa comparse de doublage Ashley Johnson (Ellie).

Oui, parce que lorsque notre bien aimé Troy débarqua dans le studio pour le casting, il tomba nez à nez avec une Ashley furibonde à cause des précédents “Joel” pas vraiment à la hauteur. Ce qui poussera notre doubleur à forcer le trait sur le côté protecteur et paternel dans la relation entre les deux personnages. Cela convaincra sa future collègue qui agira comme une alliée de poids pour l’intégration de Baker au casting.

C’est ensuite un véritable travail de fond qu’effectuera le doubleur dans sa compréhension du personnage, lui donnant au passage ce côté qu’il décrira comme “un homme qui n’a plus que quelques limites à franchir”. Une vision jusqu’au-boutiste donc, représentant parfaitement l’approche anti-manichéenne du personnage, ce qui n’était pourtant pas dans les plans initiaux de Neil Druckmann. En effet, le créateur du jeu voyait simplement Joel comme quelqu’un qui n’aimait personne, sauf Ellie. Et c’est Troy qui réussira petit à petit à implanter l’idée que Joel aime ses proches, et aime le genre humain dans son ensemble, sans l’empêcher de n’avoir aucune confiance en ce dernier.

Vous l’aurez donc remarqué, l’impact du doubleur sur l’histoire du jeu est considérable, et c’est d’ailleurs ce qui le rapprochera du créateur du jeu et de sa suite qui s’entendent désormais comme larrons en foire. Une complicité qui changera sa vie d’après ses dires, l’impliquant même dans certaines étapes de la création de la future série à venir sur HBO. Mais en attendant la sortie de ce qui sera sans nul doute un carton, vous pourrez le retrouver dans un certain Marvel’s Avengers dans le rôle de Hulk.