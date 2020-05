Assassin’s Creed Valhalla – Premier aperçu du gameplay

Nous y sommes. Ubisoft nous avait donné rendez-vous durant l’annonce officielle d’Assassin’s Creed Valhalla. Suite au premier trailer pour le moins impressionnant, l’éditeur profite de la présentation Xbox 20/20 (ou plutôt Xbox profite de la popularité fraîchement acquise du prochain chapitre des assassins) pour publier un léger aperçu du jeu en vidéo. On vous prévient de suite, pas de quoi sauter au plafond. Même si on était prévenu de sa courte durée, la déception est tout de même de mise.

Au programme, des paysages de l’Angleterre et de la Norvège sauvages du huitième siècle et quelques scènes de combat. Arcs, lancers de haches et béliers, les futurs assauts promettent de beaux moments épiques. Bien sûr, ce trailer de vidéo a pour but premier de vanter les prouesses techniques de la future console de Microsoft, la Xbox Serie X. Les temps de chargement du jeu seront diminués pour un plaisir de jeu sans pause. Enfin, Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de la technologie Smart Delivery qui permettra aux joueurs de n’acheter qu’une seule fois le jeu et de pouvoir y jouer sur Xbox One ou Xbox Series X dès son lancement.

Ashraf Ismail, directeur créatif, déclare :

« En tant que développeur, il est toujours très excitant de pouvoir travailler sur de nouvelles consoles, car cela nous offre de nouvelles opportunités pour exprimer notre vision créative. La franchise Assassin’s Creed s’est toujours efforcée d’explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies et d’exploiter les capacités des nouvelles consoles afin d’offrir aux joueurs l’expérience de jeu la plus immersive possible. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Microsoft pour le lancement d’Assassin’s Creed Valhalla sur la Xbox Series X. »

Pour finir, on rappelle que Assassin’s Creed Valhalla sera disponible à la fin de l’année 2020 (sans date de sorte précise) sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia et sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store. On espère avoir très prochainement une autre vidéo de gameplay, car on doit bien avouer que celle qui suit nous laisse un peu sur notre faim…