Assassin’s creed Valhalla dévoile son thème musical avec un trailer inédit

Décidément, il n’y a pas une semaine sans qu’on parle d’Assassin’s Creed Valhalla, le prochain chapitre de la celèbre saga d’Ubisoft. Aujourd’hui, le studio nous fait part du thème musical du jeu accompagné d’un trailer inédit. Ce dernier permet de passer de bâbord a tribord car cette fois-ci, nous suivons le personnage féminin qu’il nous sera possible de choisir au début du jeu (comme dans les précédents opus). L’héroïne répond au nom d’Eivor, une féroce guerrière et comme dans le premier trailer nous pouvons la voir se frayer un chemin à travers l’armée saxonne du roi Alfred en pourfendant ses ennemies.

La bande audio, quant à elle, est composée par trois artistes, Sarah Schachner et Jesper Kyd qui ont déjà composé quelques musiques pour les précédents opus (Assassin’s Creed Unity et Origins pour Sarah Schachner, Assassin’s Creed 2 Brotherhood et Revelations pour Jesper Kyd) avec la participation d’Einar Selvik, un musicien de Black Metal et Heavy Metal.

Ce second EP (extended play) nommé The Raven Saga est composé de sept morceaux, venu tout droit de l’OST d’Assassin’s Creed Valhalla. On précise que ces titres sont déjà disponibles à l’écoute sur Spotify et à l’achat sur Itunes. Parmi les sept morceaux présents, on retrouve notamment des compositions originales de Jesper Kyd, Sarah Schachner et deux titres originaux d‘Einar Selvik.

Ce nouvel EP inclut les titres suivants :

Assassin’s Creed Valhalla Main Theme (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner, Jesper Kyd

Son of Fjord – Jesper Kyd

Asgard – Hall of the Aesir (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner

Hausbrjótr – Skullcrusher – Einar Selvik

Odin’s Plunder – Sarah Schachner

The Well of Wyrd – Jesper Kyd

Vígahugr – Lust for Battle (Skaldic Version) – Einar Selvik

Sarah Schachners s’est d’ailleurs exprimée à propos du thème musical :

“Nous voulions que l’atmosphère du thème transporte instantanément l’auditeur vers un autre temps, rempli de mystère et d’incertitude.”

Jesper Kyd ajoute a cela :

“Nous avons voulu évoquer le parcours d’Eivor, ce qui le/la motive et le lien qu’il/elle a avec sa famille. Eivor est à la recherche de quelque chose et ce désir de le trouver et de le résoudre est un élément clé qui se reflète dans la mélodie et l’ambiance.”

On vous invite à écouter ces premiers morceaux, histoire de bien se préparer à cette nouvelle aventure qui vous tend les bras. On rappelle qu’Assassin’s Creed Valhalla est prévu pour le 17 novembre 2020 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC (incluant Stadia).