Assassin’s Creed Valhalla – Amazon vend la mèche sur la date de sortie ?

Depuis son annonce, le prochain opus de la licence phare d’Ubisoft a fait beaucoup parler d’elle, créant moult excitation et polémique dans le cœur des joueurs. Bien que l’on connaisse déjà le nom de son premier DLC, une information ne nous est pas encore parvenue sur Assassin’s Creed Valhalla et c’est sa date de sortie. Du moins jusqu’à aujourd’hui, puisqu’il serait possible qu’Amazon ait encore une fois vendu la mèche trop tôt lors de la mise en place des précommandes.

C’est sur la version italienne d’Amazon que “l’information” a été découverte par quelques joueurs avisés. Ainsi on peut y lire que le jeu serait prévu pour le 15 octobre prochain, une date qui ne semble pas si saugrenue que ça vu que les deux derniers opus sont sortiss à la même période. Entre-temps, Amazon semble avoir rectifié le tir concernant son erreur puisque le site a modifié la date pour une autre bien plus symbolique, c’est-à-dire le 31 décembre 2020. Mais le mal est déjà fait, et bon nombre de joueurs se sont jetés sur l’information.

Cette dernière rumeur vient d’ailleurs appuyer une autre apparue plus tôt dans la semaine et qui avait aussi pour origine une date de sortie dévoilée trop tôt par un site norvégien. Ainsi, ce dernier affirmait que le jeu sortirait le 16 octobre 2020, soit deux dates relativement proches pour être seulement dues au hasard.

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’un jeu serait annoncé à l’avance à cause d’une bourde d’un site marchand, mais il convient toutefois de prendre cette rumeur avec des pincettes tant qu’Ubisoft n’aura pas communiqué sur la date d’Assassin’s Creed Valhalla. Rappelons toutefois qu’au début de l’année un certain Assassin’s Creed Ragnarok avait été dévoilé en avance sur le site avant d’être démenti par le studio. Le jeu avait été au final annoncé quelques mois après sous un autre nom, donc il ne nous reste plus qu’à attendre pour savoir le vrai du faux.