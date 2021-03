Assassin’s Creed Valhalla – Ubisoft contraint de supprimer du contenu de la saison 2 pour éviter les crashs

Le lancement de la saison 2 de Assassin’s Creed Valhalla devait être une grande fête et pourtant elle connait des débuts difficiles. Lancée depuis à peine deux jours avec la mise à jour 1.2.0 et l’arrivée en jeu de La Fête d’Éostre, un événement temporaire marquant le départ de la nouvelle saison, elle proposa aux joueurs d’accéder à différentes activités, comme des mini-jeux ou encore de nouvelles quêtes.

Si le contenu fut en effet au rendez-vous, elle causa quelques bugs majeurs empêchant les joueurs de festoyer, car le jeu crash pour énormément de monde et quasi systématiquement aux alentours de Ravensthorpe, lieu qui accueille le festival en question. La cause de tout cela reste obscure et pourrait être liée à de nouvelles quêtes et éléments décoratifs qui ont temporairement été supprimés du jeu pour prévenir toute fermeture non voulue du titre.

Une solution temporaire donc, puisqu’Ubisoft travaille actuellement sur un hotfix qui réglerait la situation, tout en permettant aux joueurs d’accéder à tout le contenu proposé dans cette mise à jour 1.2.0. Conscient du problème, l’équipe de développement a tenu a adresser un message aux joueurs sur les réseaux pour les prévenir de l’arrivée dès la semaine prochaine d’un patch correctif, tout en les remerciant de pour leur patience.

Nous sommes conscients de l'augmentation du nombre de plantages dans et autour de Ravensthorpe depuis la sortie de la mise à jour 1.2.0.

Notre équipe travaille sur une solution qui devrait être prête la semaine prochaine. Nous vous remercions de votre patience en attendant. — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) March 19, 2021

Voilà qui est bien cruel pour le lancement d’une saison 2 qui était très attendue par la communauté de joueurs, notamment parce qu’elle annonçait l’arrivée imminente du premier gros DLC pour ce Assassin’s Creed Valhalla avec La Colère des Druides. Prévu pour le 29 avril prochain, on pourra y découvrir un tout nouvel arc narratif lié à une secte appelée Les Enfants de Danu et au folklore irlandais, pays dans lequel se déroule d’ailleurs cette nouvelle aventure.

Enfin, à la toute fin du printemps, un nouveau mode de jeu gratuit devrait faire son apparition avec les Défis de Maitrise, alors que la saison 3 elle devrait nous proposer par la suite un assaut viking sur Paris, on a hâte de découvrir ça !