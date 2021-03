Assassin’s Creed: Valhalla – une date de lancement pour le nouveau DLC

Elle est enfin là ! La date tant attendue du prochain DLC d’Assassin’s Creed: Valhalla : La colère des Druides a été dévoilée il y a de ça quelques jours. Nous n’aurons plus qu’à attendre le 29 avril prochain. Cependant pour patienter, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la trame du DLC. Mais avant de vous dévoiler quelques informations sur le contenu, revenons sur une mise à jour toute récente.

L’équipe d’Ubisoft a ainsi offert gratuitement une mise à jour le 18 mars aux joueurs. La fête d’Eostre, nous permet d’accéder à de nouveaux défis in-game ainsi que du contenu narratif avec de nouvelles missions. Cette évènement sera disponible jusqu’au 8 avril. Voici donc les diverses nouveautés qui accompagnent cette mise à jour :

Une activité de décoration de la colonie

Des mini-jeux de boisson, de tir à l’arc et de combat.

Trois nouvelles quêtes de personnages : Eivor pourra notamment participer à une chasse aux œufs, au couronnement de la Reine de Mai ou encore protéger la colonie contre des esprits nocturnes.

Trois nouvelles compétences : la compétence Bond Intrépide permettra à Eivor de réaliser un saut d’attaque maîtrisée sur ses ennemis, tandis que les compétences Butin Cosmétible et Butin de Corbeau augmenteront l’efficacité d’Eivor lorsqu’il·elle sera à distance ou en combat rapproché.

Des récompenses exclusives telles que des décorations pour la colonie ou des articles de personnalisation.

Cependant pour participer à cette fête, il vous faudra avoir termine les arcs narratifs du Grantebridgescire ou du Ledecestrescire. Et enfin pour participer à l’activité de la Reine de mai, la colonie devra avoir un niveau minimum de 3.

D’un point de vue esthétique, les joueurs pourront également modifier l’apparence de l’équipement d’Eivor moyennant quelques pièces d’argent, cette transformation pourra se faire via le forgeron de Ravensthorpe. Et puisque nous parlons de paraître, la tenue de notre descendant Altaïr, des éléments cosmétiques du précédent festival Yule et 300 opales sont également de la partie via la boutique Animus.

Du contenu additionnel sera proposé par la suite avec l’arrivée d’un Maitre dans la colonie, ce qui obligera Eivor à se surpasser dans ses combats pour espérer obtenir ce titre.

Mais, revenons à nos moutons (irlandais) et voyons de quoi se composera ce DLC. Nous voyagerons tout droit vers l’Irlande, pour y découvrir un culte druidique mystérieux. Nous serons d’ailleurs amener à traquer les membres de cette secte appelé les enfants de Danu, ce qui n’est pas sans nous rappeler les assassinats perpétrés sur les membres de l’Ordre. Nous plongerons tout droit dans le folklore irlandais ainsi que dans ses forêts mystérieuses et enchanteresses mais également hantées… Evidemment ces périples ne pourront se faire sans un soutien appuyés des dirigeants gaéliques.

L’extension seule pourra être achetée au prix de 24.99€ et est incluse au Season Pass à 39.99€. Ce lot contient d’ailleurs le futur DLC : le siège de Paris qui ne sera disponible que vers l’été 2021. Reste à voir si ces diverses mises à jour ne seront pas un frein pour corriger les divers bugs qui peuvent venir entacher l’expérience Assassin’s Creed: Valhalla.