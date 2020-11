Assassin’s Creed Valhalla – Grosse correction au pays des vikings

Une nouvelle mise à jour pour Assassin’s Creed Valhalla devrait être mise en ligne aujourd’hui sur PC et consoles. Cette dernière apporte un tas de correctifs en tous genres, mais aussi une poignée de nouvelles fonctionnalités. On commence avec la possibilité de choisir entre les modes “Performance” et “Qualité visuelle” sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Comme leur nom l’indique, Performance exécutera le jeu à 60 fps tout en adaptant la résolution et les paramètres graphiques pour maintenir la fréquence d’images, et la qualité visuelle maintient le jeu à 30 fps afin d’atteindre «une résolution et des paramètres graphiques maximum».

Ubisoft n’a pas précisé si cela signifie que le jeu fonctionnera à 4K sur du matériel de nouvelle génération en mode Qualité visuelle. Cependant, le studio détaille que les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X jouaient au jeu en mode Performance depuis son lancement, tandis que les utilisateurs de Xbox Series S étaient en mode Qualité visuelle.

La mise à jour 1.0.4 corrige également un certain nombre de bugs liés au combat et au gameplay. Cela inclut des problèmes avec les zélotes qui régénèrent leur santé pendant la bataille, les incohérences dans la visée de l’arc et le comportement des boss et des PNJ à tous les niveaux. En bonus, le correctif stabilise le jeu, ajoute une nouvelle image d’arrière-plan à l’écran titre, corrige une myriade de problèmes de sauvegarde des données et résout bon nombre de problèmes liés à l’interface utilisateur.

Une sacrée mise à jour qui, on l’espère, résoudra bien des problèmes/bugs remontés par les joueurs depuis le lancement du jeu. Encore une fois, vous retrouverez tout le détail sur le site officiel d’Ubisoft (cité en source de cet article). Retenez enfin que le patch est loin d’être léger, donc prévoyez un temps de téléchargement avant votre prochaine virée au pays des vikings.

Taille estimée du patch