Assassin’s Creed Valhalla dégaine une colossale mise à jour incluant un mode de jeu inédit

Réaffutez vos haches et enfilez vos plus belles peaux de bêtes, Ubisoft Montréal vient de livrer une mise à jour entièrement gratuite pour Assassin’s Creed Valhalla, comprenant de nombreuses améliorations et correctifs, un personnage inédit, des compétences flambant neuves et un tout nouveau mode de jeu.

Outre la correction de bugs et améliorations graphiques, les développeurs ont inclus dans cette mise à jour nommée “Yule Update” de nouvelles aptitudes et compétences aux noms tous plus évocateurs les uns que les autres : “piège de berserker”, “cri de guerre”, “coup d’épaule”, “port d’assassin”, “glissade d’assassin”, “pointe de puissance”, “pillage de flèches”, “prêt au combat” et “protection à bord d’un navire”. De quoi apporter toujours plus de poésie et de variété à vos combats et escarmouches.

Portons maintenant toute notre attention sur la grande nouveauté de cette mise à jour : les “River Raids” ou “Attaques Fluviales” dans la langue de Molière. Cet ajout vous permettra d’explorer de nouvelles régions d’Angleterre (et de profiter de moults occasions de pillages) à bord d’un drakkar original et de découvrir des butins spécialement conçus pour cette update (tel que l’armure de Saint-Georges par exemple). Un nouvel allié nommé Vagn vous servira de mentor et vous aidera à saisir toutes les subtilités des attaques fluviales.

De plus, un aspect stratégique a été ajouté, puisque vous devrez également gérer votre équipage de Jomsvikings (ce qui rappellera sans doute de belles heures aux fans d’Assassin’s Creed Black Flag).

Pour pouvoir profiter de ces cadeaux ubisoftiens, il vous faudra faire de la place sur vos disques durs, les téléchargements pesant entre 10 et 20 Go:

10,23 Go sur PS4;

11,18 Go sur PS5;

15,27 Go sur Xbox One X|S;

19,53 sur Xbox Series X|S;

18,04 Go sur PC.

Vous allez donc avoir de quoi patienter jusqu’à la saison 2, nommée Éostre (du délicat nom de la déesse anglo-saxonne du printemps) qui déferlera en mars prochain, avec une première mise à jour introduisant un festival dans la colonie, un mode de jeu original, de nouveaux équipements et objets.

Le premier DLC d’Assassin’s Creed Valhalla « La Colère des Druides » est quant à lui prévu pour le printemps 2021. Pour retrouver en détail l’intégralité des nouveautés de cette mise à jour de la saison de Yule, présentées par Elisa Choi (Community Developper pour A.C. Valhalla), rendez-vous ici: