Pas de carte graphique ? Pas de problème ! xCloud arrive sur PC ! 

C’est l’une des solutions au problème de pénurie de matériels : le cloud gaming. La difficulté actuelle d’acquérir une console pourrait être contournée grâce au cloud gaming ! En effet, en laissant les jeux tourner chez Microsoft ou chez Google (via Stadia), plus besoin de machine dernier cri. Et l’arrivée du Game Pass Ultimate Cloud Gaming (c’était quand même plus facile quand ça s’appelait xCloud…) sur PC prochainement pourrait mettre un terme à votre quête de cartes Nvidia 30XX, de toutes façons accaparées par les mineurs de cryptomonnaie.

The Verge rapporte en effet que Microsoft a lancé les phases de tests pour une version d’xCloud sur PC. Le catalogue du Game Pass est en effet déjà accessible via le cloud aujourd’hui, mais uniquement sur les appareils Android. Microsoft compte amener le service sur PC en le faisant tourner dans un navigateur internet basé sur Chromium, c’est à dire Chrome (Google) ou Edge (Microsoft). Gageons que Microsoft apportera surement de petites modifications à son navigateur maison pour optimiser l’expérience sur Edge, et au passage essayer de glaner quelques utilisateurs supplémentaires…

Le fait de passer par un navigateur internet aura une conséquence bienvenue (et probablement visée) : la possibilité d’accéder au Game Pass via le cloud sur les appareils iOS, iPhone et iPad, pour le moment privée de cette fonctionnalité du fait des limitations de l’App Store.

Reste à voir, même si on fait confiance à l’infrastructure de Microsoft, comment le service se comportera en multipliant ainsi ses utilisateurs. Même si la promesse du cloud gaming, de xCloud à Stadia en passant par Shadow ou GeForce Now, est de nous offrir une expérience gaming au top de la technologie quel que soit le matériel possédé, on sait que celle-ci tourne aussi parce son nombre d’utilisateurs reste limité. Et Stadia ne propose d’ailleurs pas la version “ultra” de Cyberpunk 2077 (même si cela reste une version plus aboutie que celle qui tourne sur PS4…

Alors, The Medium avec le Ray Tracing activé pour tout le monde ? Réponse au printemps prochain, date prévue de l’arrivée du Game Pass Ultimate Cloud Gaming, aka xCloud, sur PC !