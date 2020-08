Le Xbox Game Pass et xCloud arrivent sur Android

Voilà une nouvelle qui va faire vendre des manettes bluetooth…

Plus la date de sortie des machines next gen approche, et plus on se dit que le grand concurrent des PlayStation 5 ne s’appelle pas Xbox Series X, mais bien Xbox Game Pass… ! Le service poursuit sa mue, et après avoir annoncé inclure dans sa version Ultimate le jeu en ligne, les Games With Gold, le catalogue du Game Pass et le catalogue xCloud – le tout sans augmentation de prix – on apprend aujourd’hui que le Game Pass sera accessible aux abonnés sur mobile !

Alors attention, on ne parle pas ici d’une app compagnon, qui permettrait de gérer ses téléchargements, ou ce genre de gadgets, mais bien d’un service de jeu directement sur mobile. C’est grâce à la puissance du cloud que cela sera rendu possible. Pour ceux du fond, on parle ici de jeux qui “tournent” sur les serveurs de Microsoft, à distance, et qui sont streamés sur des écrans distants, et contrôlés en direct.

D’après les faq du site xbox.com, ce sont plus de 100 jeux qui seront disponibles dès le lancement du service, soit la plupart des jeux figurant au catalogue du Game Pass. Ce qui inclut de nombreux jeux premiums et de grosses nouveautés, comme Grounded, Carrion, Gears Tactics ou Minecraft Dungeons… Autant de clous plantés dans le cercueil de Stadia, car contrairement au cloud gaming de chez Google, ici, on paie un abonnement fixe relativement peu élevé en regard du service, et on peut jouer à l’intégralité du catalogue (sur Stadia, il s’agit d’acheter plein pot chaque titre auquel on veut s’essayer). Et rappelons la promesse de Microsoft de proposer sur le Game Pass day one toutes les nouveautés à venir des Xbox Studios (des licences comme Forza, Halo, Hellblade….).

Et pour jouer dans les meilleure conditions possibles, Microsoft met en avant le Razer Kishi, une manette universelle pour téléphone mobile sortie aujourd’hui même. Compatible avec la grande majorité des smartphones tournant sous Android 7 ou supérieur, et muni d’un port USB-C, le Kishi ajoute deux stick asymétriques, une croix directionnelle, 4 boutons A,B,X,Y et 4 gâchettes à votre téléphone. Le Razer Kishi est vendu 89,90€ (tout de même…), et est disponible entre-autres sur le Microsoft Store.

xCloud sur Android arrive quant à lui dès le 15 septembre, et sera inclus dans l’abonnement Game Pass Ultimate à 12,99€. L’application est déjà téléchargeable via le Play Store.