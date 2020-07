Xbox Series X – Retour sur un showcase un peu mitigé

On a bien aimé. Enfin, peut-être…

Le premier événement next-gen de chez Xbox consacré aux titres tiers à venir sur Xbox Series X avait été mal compris par les joueurs, et phagocyté par les attentes autour d’Assassin’s Creed Valhalla. Microsoft nous montrait que pour la génération qui arrive, il faisait le pari de la pluralité des genres et des studios, mais les joueurs, eux, n’ont vu que l’absence de grosses licences et des performances graphiques pas focémment next-gen…

Là-dessus, PlayStation arrivait en terrain conquis, avec ses valeur sures comme Horizon, Gran Turismo, Spider-Man ou Ratchett & Clank, et la PlayStation 5 remportait la première manche à l’applaudimètre.

On attendait alors beaucoup de cet événement Xbox Showcase, centré sur les jeux issus des Xbox Games Studios attendus sur Xbox Series X. Et… Finalement, notre avis est un peu mitigé. Nous avons pu voir ce qu’on attendait, sans trop de coups de théâtre, être un peu déçus à certains moments, et un tout petit peu surpris tout de même vers la fin.

Du côté des choses attendues, Halo Infinite, qui sera LE gros jeu à la sortie de la nouvelle console. Si les cinématiques narratives semblent particulièrement réussies, les séquences de jeu qui nous ont été données à voir exposaient un horizon assez moche, loin d’être impressionnant, surtout vu comme l’ambition du titre nous est vendue, et un gameplay somme toute classique. Cependant, on imagine aisément que 343 Industries aura fait le boulot, et que les fans de la licence s’y retrouveront. Pas sur néanmoins que ce qui a été présenté suffira à convaincre les joueurs de l’équipe adverse…

Passage obligé également par les studios Double Fine, grosse prise de Microsoft lors de leur campagne de rachat de studios, pour nous montrer du Psychonauts 2 tel qu’on l’attendait, ni plus ni moins. La présence de Jack Black pour l’interprétation de la B.O. fait légèrement monter la côte de sympathie du titre, qui, sinon, fait un peu cheap…

Toujours du côté des titres attendus, nous avons pu revoir quelques images d’Hellblade 2. Et là, par contre, on est clairement sur de la next-gen : les textures, les éclairages, les expressions faciales… Tout y est aussi beau qu’impressionnant. Hélas, nous n’en avons vu que très très peu.

C’est le gros regret de cette conf’ : le peu de gameplay montré. Des trailers comme ceux de State of Decay 3, S.T.A.L.K.E.R. 2 ou Everwild ont éveillé notre curiosité et nous on mis en appétit, mais nous en ont montré très (trop) peu, et pas du tout de gameplay. Il faudra revenir pour en voir plus… Et après tout, c’est bien là le rôle d’un teaser !

En tout cas, on peut applaudir la diversité des studios, des genres et des ambitions des titres présentés, du traditionnel platformer 3D (Psychonauts 2, The Gunk…) au JRPG, bien plus original chez Microsoft (Phantasy Star Online 2: New Genesis), en passant par la simulation (la valeur sure Forza), l’aventure narrative (l’intriguant As Dusk Falls, dont le trailer était particulièrement bien mis en scène) ou encore l’inclassable (Tetris Effect: Connected, qui arrive encore et toujours, contre toute attente, à se renouveler)…

Si la conférence se finit en feu d’artifice avec l’annonce (très drôle) d’un Fable qu’on n’osait pas espérer, il manquera tout de même un petit on-ne-sait-quoi à cette série d’annonces. Par contre, là où Microsoft sera définitivement The Best Place To Play, c’est sur son modèle économique : le Game Pass Ultimate next-gen a en effet de quoi faire tourner la tête. Le service inclura dans un même abonnement – au même prix que l’abonnement actuel – le jeu en ligne, les jeux “gratuits” Games With Gold, l’accès à xCloud (le service de streaming Xbox) et l’accès en illimité aux jeux du catalogue Game Pass, qui comprendra day one toutes les sorties Xbox Games Studio (soit Halo, Fable, Forza, Everwild…).

Finalement, avec cette offre, on n’est même plus sur qu’Xbox Series X et PlayStation 5 soient vraiment concurrents. Comme Nintendo s’est mis un peu à part en proposant un format alternatif difficilement comparable avec les machines Sony et Microsoft, Xbox semble vouloir nous proposer un service plus que du matériel. Le Netflix du jeu vidéo qui se concrétiserait enfin ?