Microsoft lâche finalement les Xbox One au profit des Xbox Series X ?

Comme d’habitude, on ne comprend rien à la communication de Microsoft.

Voilà maintenant un an que Phil Spencer le répète à qui veut l’entendre : la première année d’exploitation des Xbox Series X se fera sans exclusivité. Tous les jeux à sortir chez Xbox sortiront à la fois sur Xbox Series X et Xbox One. Une drôle de stratégie sur laquelle nous nous étions déjà interrogés à l’époque.

Si Xbox veut ainsi paraître au plus près des joueurs, et ne pas leur imposer l’achat de nouveau matériel, il briderait aussi de fait ses jeux next-gen, et amputerait potentiellement d’autant son catalogue. Capcom a par exemple déclaré qu’il ne sortirait pas Resident Evil Village sur PlayStation 4, car le jeu est trop gros et trop de choses devraient être sacrifiées pour pouvoir tourner sur current-gen.

Or, on sait que le gros souci de Xbox face à la concurrence, c’est le catalogue. Ce n’est pas le seul. Deuxième problème historique pour la marque : une communication défaillante. On se souviendra encore longtemps du lancement de la Xbox One, immédiatement moqué par Sony et devenu un mème…

Il semble que Microsoft soit en train de s’embourber dans une communication à nouveau un peu branlante. Finalement, cette histoire d’absence d’exclu pendant la première année ne serait pas tout à fait stricte, et il semblerait bien que nous soyons obligés d’acheter une Xbox Series X pour jouer à l’ensemble du catalogue l’année prochaine.

Ainsi, parmi les titres first party montré lors du showcase de la semaine dernière, six d’entre eux (au moins) ont été affichés comme “exclusivités consoles Xbox Series X”, rompant avec la promesse de jeux cross-gen. Interrogés par les joueurs sur Twitter, Aaron Greenberg, à la tête du marketing chez Xbox, a répondu que Microsoft se concentrait sur les jeux pour Xbox Series X, et que les sorties Xbox One étaient laissées à discrétion des développeurs.

La communication maladroite, voire contre-productive, nous y sommes habitués chez Microsoft. La firme américaine semblait pourtant avoir appris de ses erreurs, notamment en se recentrant sur le jeu, en acquérant de nombreux studios pour diversifier son catalogue et proposer les exclusivités qui ont tant manqué à la Xbox One, mais aussi en proposant un Game Pass next-gen complètement fou en termes d’offre. Malheureusement, entre la déception (certes injuste !) ressentie par beaucoup lors de l’événement third party, le bad buzz autour de Halo Infinite, et maintenant la confusion autour de ce qui sera exclusif ou non, il semble bien qu’on soit reparti pour un lancement chaotique…