Fable sur Xbox Series X – Le conte de fées devient réalité

On n’osait plus y croire. Et pourtant, c’est sur la toute fin de la conférence Xbox Games Showcase diffusée il y a quelques jours (le fameux “One More Thing” pour illuminer l’audience) que Fable s’est révélé au grand jour. Les rumeurs disaient vraies, la célèbre saga initialement développée par les regrettés de chez Lionheart Studio (aujourd’hui fermé) sera repris par Playground Games, équipe bien connue des joueurs Xbox et plus particulièrement des amateurs de jeux de course. Car, derrière ce nom, se cachent tout simplement les développeurs de la série à succès Forza, série ô combien adulée par les fans du genre.

Il s’agit du quatrième volet (sans compter Fable Heroes, Fable: The Journey et le mort-né Fable Legends), et pourtant le jeu ne s’intitule pas Fable 4 mais bien Fable, l’équipe souhaite-t-elle faire table rase du passé ? Il est également possible qu’il s’agisse d’un titre provisoire.

Trêve de bavardage, on vous laisse apprécier le trailer d’annonce du jeu Fable prévu sur Xbox Series X et PC (Windows 10).

Durant notre pêche d’informations sur le jeu, nous avons beaucoup vu que ce dernier serait potentiellement un MMO. Ce qui nous a pas mal inquiétés d’ailleurs. Heureusement, Fable reprendra simplement des mécaniques issues de MMO pour une expérience multijoueur renouvelée et toujours plus connectée.

On est ainsi en droit d’imaginer une configuration à la Death Stranding dans laquelle la communauté est omniprésente, ou à un Dark Souls où il est possible d’invoquer des alliés pour une bataille. Peut-être s’agira-t-il simplement de missions collectives ? Tout est possible. Dans tous les cas, on a hâte d’en savoir plus.

Pas de date de sortie (même pas une année !), pas de site officiel, il faudra se montrer patient. Néanmoins, qu’on se rassure, la saga est entre de bonnes mains. Dernière information, Fable sera accessible dès son lancement pour tous les joueurs détenteurs du sacré Xbox Game Pass.