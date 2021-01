VR – Apple se lance pour de bon dans la réalité virtuelle

Après des années de rumeurs, Bloomberg annonce qu’Apple développe actuellement un système dédié à la VR. Pas si étonnant, notamment quand on se souvient qu’il y a quelques mois, la marque rachetait la start up NextVR, mais tout de même?: après quelques années pleines de promesses portées par le vrai succès de Beat Saber et celui, plus relatif, du PSVR, le marché semblait tourner au ralenti ces derniers mois…

Les gammes de matériel se sont considérablement réduites, avec une sortie reportée sine die des nouveaux casques Windows Mixed Reality et Occulus qui a abandonné les modèles dédiés au PC (Rift) pour se concentrer sur son casque autonome Quest. Côté jeux, on imaginait qu’Alyx allait donner des idées et des envies, mais rien de notable n’a vraiment été publié depuis le spin-off d’Half-Life, si ce n’est quelques modes de jeux venant compléter des expériences traditionnelles (Star Wars Squadrons, Hitman 3…).

Alors un casque Apple viendrait-il re-re-redynamiser la VR ? D’après Bloomberg, les projets d’Apple viendraient en deux temps, avec un premier casque à la suite duquel la firme sortirait un “produit bien plus ambitieux, orienté sur la réalité augmentée “.

Un projet avec lequel Apple compte s’attaquer aux géants actuels du secteur que sont Valve, HTC et Facebook (Occulus), mais qui ne s’adressera pas à tous. Apple annonce en effet un produit prémium et “coûteux”. Quand on connait la politique tarifaire du constructeur sur ses autres produits qu’il ne qualifie pas forcément de “couteux” (alors que…), il faut s’attendre au pire !

Le casque devrait permettre de jouer, bien sûr, mais aussi de regarder des vidéos ou de communiquer. Un projet ambitieux, on l’aura compris, qui aura à cœur de rebattre les cartes de la VR, comme Occulus à ses débuts, puis Magic Leap, ou même (avec une ambition différente de “démocratisation”) Google et Samsung, (respectivement Daydream et Gear). Occulus, on l’a compris, a resserré un peu son catalogue et ses ambitions quand on n’entend plus parler des trois autres. Quant au PSVR, rien n’a encore été déclaré au sujet d’un nouveau casque qui accompagnerait la PlayStation 5, et l’absence de prise en en charge native du premier modèle par la nouvelle console ne rassurre pas…

On sait aussi que le gaming n’est pas le cœur de métier d’Apple, même si le service Apple Arcade a donné, à son niveau, quelques pépites. Ce ne sera de toutes façons pas cette année que le casque nous sera présenté, et d’ici là, tout peut arriver !