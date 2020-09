10 jeux qui ont marqué la gen’ #05 – Moss et l’installation de la VR

À quelques semaines maintenant de l’arrivée des consoles next-gen, nous revenons sur le catalogue des machines de huitième génération à travers dix titres qui auront durablement marqué l’histoire des jeux vidéo. Il est temps avec ce cinquième numéro d’enfiler les casques VR pour parler de Moss. Vous pourrez retrouver toute la sélection au bout de ce lien.

Au-delà des gaps graphiques et du nombre de triangles affichés, chaque génération de machines a apporté une innovation technique forte. Ainsi, la cinquième génération et la PlayStation, première du nom, ont amené les polygones et la 3D. La PlayStation 2 a, elle, ajouté à ses manettes le double stick analogique, permettant de contrôler la caméra et l’avatar de manière différenciée, ouvrant la 3D à ses véritables possibilités. Avec la génération des PlayStation 3 et Xbox 360, c’est l’avènement du jeu en ligne et des boutiques dématérialisées.

La current-gen nous aura, elle, amené la réalité virtuelle, vieux rêve de joueurs aujourd’hui réalité. Dès 1991, SEGA avait en effet développé SEGA VR pour les salles d’arcade, un casque au design carrément cool qui n’aura pas pu s’installer dans les foyers. Nintendo s’est aussi essayé à la VR en 1995 avec le bizarroïde Virtual Boy posé sur un trépied.

Mais c’est bien ces trois ou quatre dernières années que la VR est devenue une réalité pour le commun des joueurs, avec le gros succès d’Occulus sur Kickstarter, le million de casques PSVR vendus, et la mise sur le marché de casques de plus en plus immersifs et de moins en moins chers et contraignants.

On ne pouvait donc pas ne pas parler VR dans cette sélection de jeux qui auront marqué la gen’. Et c’est sur Moss que s’est porté notre choix, parce que c’est un excellent jeu, mais pas seulement.

La réalité virtuelle a cette capacité à nous plonger au cœur de l’action : on y est, on y croit. Partant de là, il semble naturel de nous fournir des jeux qui s’affichent à la première personne. C’est ainsi le cas du plus gros jeu VR sorti jusqu’ici, Half Life: Alyx. C’est aussi le cas du méga hit VR, l’imparable Beat Saber. Et c’est là qu’intervient Moss, et sa proposition paradoxalement tout aussi classique qu’originale. Le jeu est en effet un 3D platformer somme toute classique, en vue à la troisième personne, avec des énigmes environnementales, des combats, des chemins à découvrir… Mais le tout en VR !

En évitant l’habituelle vue subjective, le jeu nous met dans la position originale du marionnettiste devant son castelet, et il s’agira de faire évoluer son petit personnage dans ses décors, dioramas 3D confondants de réalisme. C’est une façon d’aborder le jeu complètement inédite visuellement. Physiquement aussi, puisqu’on se penchera pour voir ce qui se cache derrière tel mur, ou à travers telle fenêtre… C’est un jeu qu’on joue assis, mais qui nous fera régulièrement nous lever pour maîtriser ses niveaux !

En choisissant de raconter une histoire de souris et de petits animaux forestier, Moss s’approche aussi de ces jouets d’enfants, la Famille Sylvanian, sortes de maisons de poupées peuplées de petits personnages animaliers. C’est ainsi un jeu incroyablement moderne, usant des dernières technologies (VR, reconnaissance de mouvements, etc.), mais avec un feeling rétro, voire traditionnel.

De par l’angle original qu’il a choisi, Moss nous a montré que la VR, encore jeune, avait bien plus à proposer que des rails shooter avec des zombies. Il a d’ailleurs été très rapidement suivi par Astro Bot, un jeu comparable sur PSVR, souvent considéré comme le meilleur jeu de la plateforme…