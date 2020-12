Nostos – Le MMO compatible VR s’installe sur PS4

Passé sous les radars de la presse spécialisée et du public, Nostos est pourtant un jeu proposant une expérience des plus atypiques. En effet, ce titre multijoueur en monde ouvert développé par le studio NetEase Games a pour particularité d’être compatible avec les casques de réalité virtuelle (HTC Vive et Oculus Rift) permettant de ce fait une expérience plus immersive que les autres titres du genre. Sorti initialement sur PC il y a un an jour pour jour, le voici qui fait son arrivée sur PlayStation 4.

Nostos vous met dans la peau d’un explorateur/colon venu découvrir tous les recoins et secrets du monde éponyme. Outre l’exploration et des affrontements avec la faune locale, la survie occupe une place prépondérante du gameplay, incluant le passage des saisons et un écosystème “réaliste”. Il faudra donc récolter des ressources pour se nourrir ou bâtir un abri afin d’espérer passer l’hiver.

Une fois bien installé, vous pourrez vous lancer dans l’exploration de ces terres sauvages, à la découverte des ruines d’une ancienne civilisation et reconstituer l’histoire de ce peuple disparu dans ce monde sauvage quasi préhistorique avec néanmoins une pointe de science-fiction ici et là. Tout cela emballé dans un joli habillage en cel shading empruntant à l’animation traditionnelle orientale.

Proposant déjà une expérience cross-play entre les joueurs PC et les utilisateurs de casques VR, il en est de même pour les nouveaux venus de la PlayStation 4. Par contre, rien ne semble supposer l’idée d’une compatibilité avec le casque VR de la console de Sony. On peut espérer voir cette fonction arriver plus tard, car il serait fort décevant de priver les joueurs PS4 de l’attrait principal du titre. Surtout qu’après un an d’exploitation sur PC, Nostos ne semble pas faire l’unanimité, récoltant une appréciation “moyenne” auprès des 758 utilisateurs Steam ayant évalué le jeu.

Si cette expérience virtuelle en monde ouvert qu’est Nostos vous attire, vous pouvez soit le retrouver à 16,79 € sur Steam, soit sur le PlayStation Store au prix de 16,99€.