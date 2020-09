Amazon lance lui aussi son service de cloud gaming, Luna

Voilà un moment qu’on sait Jeff Bezos intéressé par le cloud gaming et c’est désormais officiel : Amazon lance sa plateforme de streaming de jeux vidéo, baptisée Luna.

Se posant en concurrent direct du nouveau Game Pass et de sa fonction intégrée anciennement connue sous le nom d’xCloud, Luna a l’ambition d’être aux jeux vidéo ce que Prime Vidéo est aux séries. C’est d’ailleurs un modèle très semblable au service concurrent de Netflix qu’adoptera Luna. Proposant pour son ouverture un catalogue d’une centaine de jeux, le service offrira également, comme c’est le cas avec Prime, l’accès (payant) à des catalogues supplémentaires. On parle déjà d’une chaîne Ubisoft.

Parmi les jeux qui seront disponibles à l’ouverture de Luna, on trouve Control, Tennis World Tour 2, Resident Evil 7, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, Metro Exodus, Blasphemous, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, Brothers: A Tale of Two Sons ou Shadow Tactics. L’abonnement mensuel initial coûtera 5,99$ (5,15€) pour sa formule Bêta.

Le service acceptera plus ou moins n’importe quelle manette (ou souris et clavier), mais proposera son propre contrôleur, sobrement baptisé Manette Luna, qui aura l’avantage de se connecter non pas à l’écran, mais directement aux serveurs d’Amazon, pour un temps de latence réduit.

Bien entendu, Luna et Twitch seront tous deux liés, et Amazon réitère la promesse jadis faite par Google de pouvoir sauter directement dans une partie depuis un flux Twitch.

L’application fera tourner les jeux dans un premier temps à 1080p, mais le fameux Graal du 4k 60fps est en ligne de mire. Le service sera proposé sur l’écosystème Amazon (Kindle Fire, Fire TV Stick…), PC, et plus tard Android. Malin, le service devrait être accessible depuis les appareils Apple, qui interdisent pourtant ce genre d’application tournant depuis un navigateur web.

Luna sera dans un premier temps uniquement accessible aux États-Unis, mais Amazon devrait communiquer rapidement sur sa disponibilité en dehors des USA. On attend maintenant les annonces de Facebook, dernier des GAFA à ne pas avoir annoncé sa solution de cloud gaming…