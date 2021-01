Un Star Wars chez Ubisoft, est-ce une bonne idée ?

Star Wars. La seule évocation de ce nom réveille en nous de nombreux et merveilleux souvenirs d’enfant, d’adolescent, et même d’adulte. Saga cinématographique unique en son genre qui a marqué toutes les générations depuis la sortie de son premier épisode en 1977, elle est probablement, et quoi qu’on en dise, la plus marquante de l’histoire du cinéma de par sa longévité, mais aussi de par l’engouement qu’elle a créé.

Adaptée en romans, BD, séries “live” et animées, jeux vidéo ou encore en jeux de rôle papier et de société, la saga propose un univers étendu dense et profond aujourd’hui divisé en deux parties, celle nommée Legends et étant apparue avant le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, et l’autre canon qui commence donc après.

Pour beaucoup, l’achat de Lucasfilm (et de toutes ses filiales) par Disney signa le début de la fin de cette épopée avant tout cinématographique. Pourtant, et même si tout n’est pas parfait, un long-métrage comme Rogue One: A Star Wars Story et une série telle que The Mandalorian ont démontré que du très bon pouvait aussi en ressortir. Qui a dit Solo: A Star Wars story ?

En ce qui concerne les épisodes 7,8, et 9, nous vous laissons seuls juges de leur valeur, sachant qu’il y a de notre point de vue à boire et à manger dans cette fantastique et incroyable projet foutraque qui aurait pu finalement être bien pire, comme bien meilleur d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, Disney n’a pas fini de capitaliser sur le nom Star Wars et divers projets sont en chantier et plus ou moins proches de sortir sur nos grands comme petits écrans.

Entre les séries se concentrant sur Ahsoka Tano, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi ou encore la suite de The Mandalorian, il y aura de quoi voir sur Disney+, alors que de nouveaux films sont en développement pour les prochaines années et développeront l’univers de la saga sans les Skywalker cette fois-ci, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Mais ce n’est pas tout, puisque Disney compte bien continuer à développer des jeux vidéo estampillés Star Wars ou plutôt à sous-traiter, puisque le studio de création de nombreux objets vidéoludiques de qualité, à savoir LucasArts, n’est aujourd’hui qu’un label et ne développe plus de jeux. Et alors qu’Electronic Arts reste le partenaire privilégié de la marque aux grandes oreilles pour créer des titres s’inscrivant dans la saga, un autre mastodonte fait son entrée dans la danse, un certain Ubisoft.

We are excited to announce we are working with @LucasfilmGames to develop a brand-new, story-driven, open world Star Wars adventure! pic.twitter.com/IcwIfVs6gy — Ubisoft (@Ubisoft) January 13, 2021

Le coup de maître d’Ubisoft

Mine de rien, depuis sa création en 1986, Ubisoft a parcouru un long chemin, qui ne fut pas de tout repos certes, mais on ne peut qu’apprécier le standing actuel du studio français qui est tout simplement l’un des plus réputés au monde. Avec des licences fortes comme Assassin’s Creed, la gamme Tom Clancy (Rainbow Six, Ghost Recon, The Division ou encore Splinter Cell), Far Cry, Watch Dogs, Rayman et on en passe et des meilleurs, Ubisoft est aujourd’hui un acteur de poids et très respecté dans l’industrie.

Et à raison, parce que mine de rien, de grandes choses ont été créées dans les différents studios labellisés Ubisoft à travers le monde et même si parfois ils ont du mal à se renouveler, on ne peut pas dire que les jeux nous parvenant chaque année sont mauvais, loin de là d’ailleurs, même si leur impacte s’est quelque peu atténué ces derniers temps.

Alors lorsque l’on a appris qu’un jeu en open world allait être développé par Ubisoft et plus particulièrement par Massive, le studio derrière la licence The Division, on a à la fois esquissé un grand sourire d’excitation, mais aussi croisé les doigts très forts pour que le projet soit mené avec l’idée directrice de proposer quelque chose de nouveau et d’inédit, s’écartant des standards souvent éculés que propose la marque française ces deux, trois dernières années.

Cependant, il faut bien reconnaître que c’est clairement un coup de maître que vient de réaliser Ubisoft, car récupérer la licence Star Wars ou plutôt avoir le droit de l’exploiter est une aubaine financière inespérée tant la marque est connue et reconnue partout. D’autant plus que depuis Jedi Fallen Order et le séduisant Squadrons, les fans se sont réconciliés avec les jeux vidéo se déroulant dans un univers lointain, très lointain.

Et il n’en fallait pas moins pour faire oublier l’échec total que fut Battlefront 2 lors de sa sortie et le scandale lié au lootbox. Alors annoncer un jeu Star Wars en monde ouvert développé par un studio qui s’en est fait une spécialité depuis la génération dernière ne pouvait qu’être une bonne chose, surtout que c’est quelque chose que les amateurs de la licence attendent depuis un bail, car Jedi Fallen Order est certes bon, mais il n’en reste pas moins un open field et non un open world.

Ubisoft ne prend pas un risque inconsidéré en développant un titre s’inscrivant dans la franchise et pourrait même en ressortir gagnant à tous les niveaux si l’opération est réussie tellement cela leur attirerait la sympathie des joueurs lambda, mais aussi des fans inconditionnels de la saga. De quoi engranger pas mal d’argent tout en travaillant son image de marque auprès d’une des communautés les plus exigeantes qui soit, rien que ça.

La division Star Wars

Alors on l’a dit, Ubisoft Massive est derrière la saga The Division qui a accouché d’un très bon deuxième épisode qui s’est vu offrir l’année dernière un tout aussi bon DLC. Ils sont passés maîtres dans le développement du jeu-service équilibré et réussi, jamais trop invasif et formidablement riche en contenu. Leur moteur maison, le Snowdrop Engine, est aussi très impressionnant et largement supérieur à celui du dernier Watch Dogs par exemple.

Alors que pouvons-nous attendre d’un jeu Star Wars développé par le studio suédois ? Sachant aussi qu’une bonne partie des équipes travaillent aussi activement sur Avatar, adaptation du film de James Cameron annoncé pour sortir en 2022 ou 2023, et qu’une autre officie toujours sur The Division 2. Eh bien de belles choses.

Ubisoft Massive, c’est plus de 650 personnes qui vont donc se diviser en plusieurs équipes pour travailler sur leurs différents projets, ce qui ne fait absolument pas peur aux développeurs qui pourraient aussi compter sur les innombrables autres studios d’Ubisoft (Quebec, Montreal, Toronto, Montpelier, etc.) si besoin.

Vu les effectifs, les actifs sont donc suffisants pour voir émerger un projet de grande envergure, mais Massive, c’est aussi un grand talent pour créer des univers visuellement réussis et techniquement solides, tout en proposant un gameplay coopératif certes classique, mais diablement efficace. On peut donc être confiant sur ces points-là, même si on ne l’est pas sur tout…

Le Star Wars de la division ?

Le souci avec les productions Ubisoft, c’est qu’elles se ressemblent un peu toutes. Ce sont toutes ou quasiment des mondes ouverts nous proposant des mécaniques de progression et d’exploration similaires. On est loin de la découverte organique de notre environnement et plus proche des maps points d’interrogation et de l’overdose qu’elles procurent.

Et on a peur de voir se répéter ici ce schéma, même si The Division est sans doute le moins “Ubisoft” de ces open world. Mais c’est surtout dû à son concept de jeu-service que l’on n’a réellement pas envie de voir dans Star Wars, car trop limité du point de vue narratif, ce qui est une composante très importante dans la saga.

Si coopération il y a, on espère qu’elle ne sera pas obligatoire. On espère aussi un open world moderne prenant en compte que des jeux comme Red Dead Redemption 2 ou encore Zelda Breath of the Wild sont passés par là. De même que si des éléments light-RPG sont présents, on espère ne pas voir des mécaniques de progression superficielles, ainsi que des ennemis capés par niveau et du loot trop présent. Il faut éviter le piège Ghost Recon Breakpoint à tout prix.

À ce compte-là, autant faire une suite à KOTOR ou se lancer dans le développement d’un RPG au nom inédit. Les fans de Star Wars ont l’habitude aujourd’hui de la richesse de The Old Republic, un des meilleurs MMO disponible, ou encore de la profondeur des deux (surtout du premier) KOTOR qui sont toujours les références open world de la licence.

Mais il y a peu de chance que Massive se lance dans le développement d’un RPG pur et dur, mais plutôt dans un A-RPG, genre qui pourrait leur seoir à ravir. Et si on ne veut pas, ou plutôt que l’on a peur de voir débarquer un jeu-service sans âme, Avengers ayant laissé des traces dans notre esprit, il ne faut pas non plus que le studio se renie et n’use pas de son savoir-faire.

L’ambition des étoiles

Ubisoft Massive est probablement l’entité au sein d’Ubisoft la plus à même de nous pondre un open world de très grande qualité adapté de Star Wars. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est un de ceux les plus à l’écoute de leur communauté, The Division 2 en est un exemple parfait. Mais aussi parce qu’il est pétri de talent.

The Division 2 est certes un jeu-service, il n’empêche qu’il surpasse bien des actionners sortis avant et depuis. Il est admirablement rythmé, trépidant et propose une expérience coopérative parmi les meilleures du genre. Leur New York et Washington post-apocalyptiques sont aussi une source de satisfaction qui ne peut que rassurer sur leur capacité à créer des mondes détaillés et séduisants.

On espère alors que Massive saura s’appuyer sur ses atouts et acquis, tout en se transcendant et en éliminant d’office le jeu-service de sa liste. On espère voir émerger un open world vivant et profond, porté par une histoire à la hauteur de la licence. On ne veut pas de l’A-RPG, on veut de l’action, de l’aventure, la possibilité offerte de vivre une épopée intergalactique incroyable.

Visiter des planètes ou ne serait-ce qu’une seule, voir une ville, mais que ce soit marquant et immersif au possible. On veut de la vie, des PNJ variés, des intrigues intéressantes, des starfighters pilotables, ainsi que la possibilité de choisir son cheminement. Que l’on incarne un Jedi, un Sith, un contrebandier ou un simple marchand importe peu tant que l’univers est dingue et nous tienne de longues heures en haleine.

Et on sait que Massive en est capable. On préfère même que ce soit ce studio précis qui s’occupe de cette adaptation que Montréal, Toronto ou encore Québec, qui sont à notre sens trop pollués par leurs dernières créations et qui risqueraient de penser ce Star Wars avec des idées trop dépassées, usées et sans imagination.

Massive a encore les idées fraiches et si on leur laisse la possibilité de sortir un jeu non service et donc d’explorer de nouveaux horizons, nul doute que les développeurs auront à cœur de casser la baraque et d’expérimenter pour prouver au monde comme à eux-mêmes qu’ils sont capables de faire autre chose, quand bien même The Division est une très bonne licence.

Une chose est sûre, on a hâte de voir, de savoir de quoi il retourne vraiment et on espère voir apparaître plus une sorte de Mass Effect-like qu’un The Division-like se déroulant dans l’espace. Tout est dit.