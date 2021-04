Assassin’s Creed Valhalla: la Colère des Druides – Premiers aperçus

Les premières captures d’écran et la taille du fichier de la prochaine extension d’Assassin’s Creed Valhalla ont fait surface en ligne suite à une fuite dans la base de données du Microsoft Store. Le titre d’Ubisoft s’apprête à recevoir sa première grande extension scénarisée, baptisée La Colère des Druides.

C’est une fois de plus grâce au travail du data miner Aggiornamenti Lumia, que nous avons pu obtenir les premières captures d’écran de l’extension La Colère des Druides ainsi que la taille du fichier sur Xbox, qui est de 12,75 Go. À en juger par la taille du fichier, nous nous attendons à une nouvelle zone d’exploration assez conséquente, ainsi qu’à un scénario assez poussé (enfin, nous l’espérons), mais il nous faut raison garder et éviter les conclusions hâtives en attendant la confirmation officielle.

En ce qui concerne les captures d’écran, nous avons eu accès à trois nouvelles images (dont l’image ci-dessus) qui montrent un combat contre des chamans étrangement vêtus et des créatures ressemblant à des loups-garous. Nous avons pu également voir de nouveaux personnages et de nouveaux lieux.

Autre précision importante, concernant le contexte et le scénario : les joueurs rejoindront les côtes de l’Irlande et devront percer les secrets d’un ancien et mystérieux culte druidique, en traquant et découvrant ses membres à travers ces terres de légendes. Un dépaysement qui sera le bienvenu, et qui permettra de renouveler la routine du titre.

L’extension fait bien entendu partie du Season Pass du jeu, qui est inclus dans les éditions Gold, Ultimate et Collector d’Assassin’s Creed Valhalla, mais vous pouvez également l’acheter séparément. Son prix n’a pas encore été précisé.

L’extension a récemment été retardée, sa date de sortie initiale étant prévue en avril, mais rassurez-vous, vous n’aurez pas à attendre bien longtemps pour pouvoir mettre la main dessus. Elle sera disponible à partir du 13 mai 2021.