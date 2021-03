Le prochain Assassin’s Creed serait-il un épisode orienté multijoueur ?

Alors que le dernier épisode en date de la saga incontournable d’Ubisoft nous permettait d’incarner un guerrier Viking à la conquête de l’Angleterre, des informations auraient fuité quant à l’ éventuel prochain épisode d’Assassin’s Creed si l’on en croit une rumeur lancée sur 4chan et relayée sur Reddit.

Au niveau du contexte historique, la trame du jeu se déroulerait pendant la guerre de 100 ans, entre le XIV eme et le XV eme siècle (si l’on suit la chronologie de la série, entre les épisodes canoniques 1 et 2). L’information intéressante est le nom de code de l’épisode en question : Tournament. Ce terme étant sûrement utilisé pour définir le projet en cours mais peut nous donner de précieuses indications sur l’orientation que peut prendre ce nouveau volet.

En premier lieu, on peut tout à fait imaginer une composante multijoueur beaucoup plus marquée, à savoir du PVP, ou encore de la coopération. En effet, du côté du gameplay, nous pourrions avoir accès a des sièges, joutes ou encore des combats en arène, tout ceci en gardant la composante RPG inhérente aux nouveaux épisodes sortis depuis Origins.

Le studio en charge du développement du jeu serait Ubisoft Sofia, un studio déjà habitué au développement des Assassin’s Creed puisqu’il a déjà été en charge de plusieurs épisodes, à savoir Assassin’s Creed III : Liberation, Assassin’s Creed Rogue, mais également le très apprécié Assassin’s Creed Black Flag.

L’orientation du jeu vers une composante multijoueur peut s’avérer intéressante et offrir une nouvelle orientation à la saga, ce qui ne serait pas pour déplaire aux joueurs. Une composante coopération avait déjà été aperçue dans Assassin’s Creed Unity, avec un succès relativement mitigé, et il serait plutôt bienvenue que l’expérience soit, cette fois, beaucoup plus concluante. On peut même être amené a penser que si cela s’avérait véridique, Ubisoft pourrait tout a fait alterner, à ce moment-là, entre un épisode canonique et un autre davantage tourné vers le multijoueur ; tout ceci afin de faire souffler une série qui commençait à épuiser sa propre recette commencée en 2007 déjà.

Le jeu devait bien sortir en 2021 mais à cause de la pandémie mondiale, a vu sa sortie décalée à 2022.