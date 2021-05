The Division – La série d’Ubisoft se divise pour mieux régner

Des tentatives pour transformer des séries en licences multimédia, dans le jeu vidéo, ce n’est pas ce qui manque. Si, pour nous, l’exemple moderne parfait (et vain) reste le cas de Level-5 qui tente systématiquement cette aventure (Inazuma Eleven, Snack World, Yo-Kai Watch, notamment), le plus souvent, l’opération se fait de manière progressive. En effet, les studios préfèrent généralement laisser le temps à leurs séries de convaincre avant d’investir dans un projet.

Ubisoft a aussi de l’expérience en la matière. Effectivement, le studio ne rechigne plus à transposer ces licences sur de nouveaux supports. Comment oublier le dessin animé les Lapins Crétins ? Les romans ou BD Assassin’s Creed ? Ou même le très médiocre film que même les charmes de Marion Cotillard et Michael Fassbender n’ont pas réussi à sauver (un film Far Cry ? Non, connais pas…) ? Pas rancunier, Ubi remet le couvert avec The Division.

Bref, sans plus attendre, faisons le tour des nombreux plans que l’éditeur échafaude pour son IP. Ouais, indéniablement, Ubisoft croit en son poulain et vous n’allez pas tarder à vous en rendre compte. On attaque avec l’annonce choc : un jeu original en free-to-play attendu sur PC, PlayStation 4 et 5 ainsi que sur Xbox One et Series X|S.

Vu qu’il s’agit de l’annonce initiale de ce nouveau projet, il est évident que The Division: Heartland conserve de nombreux secrets. À dire vrai, on ne sait même pas grand-chose du tout… Si, on peut signaler qu’on doit son arrivée à Red Storm (le studio déjà à l’œuvre sur les précédents volets) et qu’il devrait apporter un point de vue inédit sur l’univers de la franchise et à partir d’un nouveau cadre.

Mais à part ça, rien de plus à se mettre sous la dent et surtout pas de détails en termes de gameplay ou de technique (enfin, si ce n’est que le Cloud devrait jouer un rôle dans ce titre). On ajoutera enfin que les fans les plus fervents peuvent déjà s’inscrire pour mettre le jeu à l’épreuve une fois les premières phases de test ouvertes.

Ceci dit, ce n’est pas le seul jeu qui a été annoncé. En effet, Ubisoft a annoncé qu‘un deuxième jeu The Division est attendu et qu’il devrait sortir sur… mobile. Une fois encore, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on a le sentiment que l’éditeur veut mettre des tacles à Call of Duty Mobile (qui aurait tout juste franchi la barre des 500 millions de téléchargements). On pourra se consoler en apprenant que The Division 2 ne sera pas abandonné.

Massive Entertainment (et la branche roumaine d’Ubi) travaille sur une mise à jour du titre. Cette dernière ajoutera un nouveau mode de jeu introduisant des manières inédites de progresser et des challenges originaux conçus pour mettre à mal vos builds (vous forçant à être souple).

Enfin, nous parlions de multimédia alors terminons sur cette note. En plus d’accueillir un roman bientôt (son histoire se déroule après les événements du deuxième soft), la série devrait faire son entrée dans les studios de cinéma avec un long-métrage. Une fois encore (et c’est presque un fil conducteur de cet article), une infime quantité de détails sont parvenus jusqu’à nous.

On sait notamment que Jake Gyllenhaal et la sublime Jessica Chastain seront de la partie et qu’il est peu probable que nous puissions voir ce film au cinéma, pas pour une question de crise sanitaire, mais parce que Netflix est sur le projet.

Alors, une de ces annonces vous a-t-elle fait frémir ? Que pensez-vous à la perspective de jouer à un free-to-play The Division ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Le dernier volet en date est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.