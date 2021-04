Ubisoft Forward – Le prochain rendez-vous calé pour l’E3

Ubisoft a annoncé le retour de son format de conférences en vidéo, Ubisoft Forward, avec un prochain épisode qui se déroulera dans le cadre de l’E3 2021. Au menu, comme d’habitude avec ce genre de programme, des trailers, des annonces, et, on l’espère, quelques surprises.

On s’attend bien évidemment aux annonces d’inévitables DLC pour les jeux Ubi du moment, d’Immortals Fenyx Rising à Watch Dogs: Légion, en passant par le dernier Assassin’s Creed en date, dont l’extension La Colère des Druides vient d’être repoussée. On n’échappera pas aux nouveautés visant les jeux multi et online tels que Rainbow Six Siege et Hyper Scape, ainsi qu’à quelques infos sur les jeux mobiles du groupe, comme Brawlhalla.

Le mobile est justement l’une des ambitions d’Ubisoft pour les années à venir, et il n’est pas impossible que soit teasé le jeu mobile Assassin’s Creed, qui sera développé en partenariat avec Tencent, ou même ce mystérieux MMORPG mobile évoqué par la rumeur (et une offre d’emploi) le mois dernier, et dont on dit qu’il serait conçu avec les moyens d’un AAA console…

Du côté des écrans un peu plus grands, on aura peut-être (sûrement !) une date de sortie pour Far Cry 6, avec Giancarlo « Moff Gideon » Esposito, et les jeux reportés comme Prince of Persia : The Sands of Time, Rollers Champion ou Riders Republic pourraient refaire parler d’eux. Et pourquoi pas, même s’il est encore très tôt, quelques indices sur la nature du projet Star Wars qui avait fait parler de lui il y a quelques semaines ?

Mais surtout, on ne va pas se mentir, ce qu’on espère secrètement, tout en ayant de grandes chances d’être déçu, ce sont des nouvelles de Beyond Good & Evil 2 ! C’est le grand retour de l’E3, la nouvelle génération de machines est là, et on devrait sortir de la pandémie d’ici quelques semaines : quel meilleur moment pour enfin lancer un trailer du jeu ?! Cela étant, si BG&E2 figure toujours en bonne place sur le site web d’Ubisoft, le blog de développement n’a pas bougé depuis juillet dernier…

Lors des derniers rendez-vous Ubisoft Forward, l’éditeur avait offert des jeux à ses viewers. Aucune info ne va encore en ce sens, mais il serait bien dommage de casser une si jolie tradition. On garde donc un œil sur la com’ d’Ubisoft, en attendant l’Ubisoft Forward qui se déroulera le samedi 12 juin à 21h00, heure française.