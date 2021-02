Prince of Persia: The Sands of Time Remake reporté à… un de ces jours !

On pourrait presque en faire une rubrique. Aux côtés des “PS5”, “Xbox Series X|S”, “PC”, etc., on aurait l’onglet “Reports”. Avec les difficultés induites par le COVID, on s’est habitué à ces derniers qui ne surprennent plus tellement personne. On ne sait pas si la pandémie est ici coupable du report en question, mais toujours est-il que Prince of Persia: The Sands of Time Remake ne sortira pas comme initialement prévu le mois prochain.

Remake du jeu PlayStation 2 sorti en 2003 et particulièrement apprécié de la critique et des joueurs, The Sands of Time Remake avait été révélé en Septembre dernier, sans soulever un enthousiasme fou de la part des joueurs… C’est d’ailleurs les retours de ces même joueurs qu’Ubisoft évoque à demi-mot sur Twitter comme étant la cause du retard que prendra le jeu.

« Depuis l’annonce de Prince of Persia: The Sands of Time Remake en septembre, nous avons vu une cascade de retours de votre part sur cette franchise particulièrement appréciée. C’est votre passion et votre soutien qui poussent nos équipes de développement à faire le meilleur jeu possible. Cela étant dit, nous avons pris la décision de déplacer la sortie de Prince of Persia: The Sands of Time Remake à une date ultérieure. Ce temps de développement supplémentaire permettra à nos équipes de livrer un remake aussi nouveau que fidèle à l’original.

Nous comprenons bien que cette nouvelle peut être surprenante, et nous continuerons de vous tenir au courant des progrès de Prince of Persia: The Sands of Time Remake. D’ici là, nous tenons à tous vous remercier pour votre soutient permanent. – L’équipe de dév’. »

Le plus inquiétant dans ce report étant l’absence de nouvelle date. D’autant que la date du 18 mars 2021 était déjà un report, le titre avait initialement été prévu pour janvier… À quel point le jeu, censé être quasiment achevé, a-t-il dû être repris pour nécessiter un développement dont on ne sait pas quand il arrivera à terme ? À nouveau, nous invoquerons l’expérience dramatique de la sortie de Cyberpunk 2077, qui, si elle a permis d’éviter désormais les sorties trop anticipées de jeux, n’aura pas été vaine…