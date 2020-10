Prince of Persia: The Dagger of Time VR – Prenez le contrôle du temps

Décidément, Ubisoft et les expériences VR (réalité virtuelle), c’est une grande histoire d’amour (et on ne va pas s’en plaindre). Après nous avoir proposé deux aventures prenant comme toile de fond la saga Assassin’s Creed, la première au fin fond d’une pyramide avec Assassin’s Creed: Escape The Lost Pyramid, l’autre dans les tréfonds de la Grèce antique avec Assassin’s Creed: Beyond Medusa’s Gate, la firme française pioche dans une autre de ses licences populaires.

Son annonce plus tôt cette année en avait déçu plus d’un (les fans du prince attendaient surtout un nouvel épisode), Prince of Persia: The Dagger of Time est le nouvel escape game VR. Ce dernier compte bien se démarquer de ses semblables avec une mécanique de jeu inédite et prometteuse sur le papier : le contrôle du temps.

Nous avons testé cet escape game en réalité virtuelle dans les locaux de Virtual Center Paris mais avant de vous détailler notre escapade en compagnie du prince de Perse, on vous invite à visualiser le trailer, histoire de bien se mettre dans l’ambiance et de bien comprendre de quoi on parle exactement (pour les néophytes de la VR).

Prince of Persia: The Dagger of Time est d’abord conçu pour des parties multijoueur (de deux à quatre joueurs). D’une durée approximative d’une heure, le but est de résoudre une série d’énigmes et d’acrobaties pour à terme repousser les ténèbres aux abords du royaume.

Après un rapide tutoriel nous expliquant les différents mouvements (prendre un objet, se déplacer…), nous voilà plongés dans un univers pour le moins familier (malgré ses années d’absence dans le paysage vidéoludique).

Une voix surgit de nulle part, une femme (aux allures d’Erika, issue du reboot Prince of Persia de 2008 injustement sous-estimé) apparait devant nous. Celle-ci nous demande de l’aide et nous confie une arme précieuse : la dague du temps. Attention, un seul joueur peut prendre l’artefact et ainsi contrôler le temps.

Ainsi, ce joueur pourra aider ses coéquipiers en remontant le temps ou le gelant. Des scies acérées vous barrent la route ? Pas de problème, un coup de dague magique et on peut passer.

D’autres armes magiques sont également disponibles, l’épée du temps (idem, pour un seul joueur) pourra envoyer des projectiles et briser des serrures magiques. Enfin, troisième et dernier type d’arme, la masse qui permet de briser les éléments en cristal. Vous l’aurez compris, il faudra réfléchir collectivement pour avancer.

Que serait un jeu estampillé Prince of Persia sans des phases d’acrobaties ? Prince of Persia: The Dagger of Time comporte donc des passages d’escalade à en donner le vertige. On est loin de courir sur les murs et d’effectuer des bonds de plusieurs mètres, mais ces voltiges restent assez impressionnantes dans l’ensemble.

On regrettera néanmoins l’absence d’ennemis, nos armes servent uniquement à résoudre des énigmes, jamais à attaquer. Le jeu gagnerait en intensité et en immersion avec un danger mobile et offensif (de la même manière qu’Incarna, qu’on vous recommande chaudement au passage), peut-être pour une prochaine aventure ?

Prince of Persia: The Dagger of Time est une expérience VR réussie et surtout un excellent prétexte pour passer une heure de complicité avec ses amis. Le contrôle du temps apporte un réel intérêt et le rend unique en son genre.

Les expériences VR se perfectionnent et s’étendent de plus en plus dans nos habitudes de sortie, s’inscrivant aujourd’hui à côté du bowling ou du billard. Nul besoin d’être un joueur chevronné pour apprécier, il suffit d’enfiler le casque, de suivre la poignée d’instructions et la magie fait effet.

On vous invite à faire un tour du côté de chez Virtual Center pour réserver votre session de jeu. On les remercie au passage pour leur bel accueil.