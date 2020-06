Un futur Prince of Persia décelé à cause de Twitter

Ubisoft a inondé le marché de la génération actuelle avec ses Farcry, Assassin’s Creed et consort. Au point qu’on en oublierait presque les Splinter Cell et Prince of Persia qui ont fait les belles heures de la PS2. Deux franchises qui ont encore une sacré cote de popularité dans le cœur des fans, et si un Splinter Cell serait apparemment dans les cartons, pour Prince of Persia l’affaire semblait plus tendue. En effet, le concept de base du jeu aurait à l’heure d’aujourd’hui de fortes similarités avec une autre franchise du portefeuille d’Ubisoft : Assassin’s Creed, posant ainsi des problèmes de “cannibalisme” entre les deux franchises. Cependant, ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont fait surface selon lesquelles Ubisoft pourrait bien faire revivre le prince de Perse.

L’origine de la dernière rumeur en date provient d’un compte Twitter détecté par plusieurs utilisateurs de Reddit et qui a pour nom @PrinceOfPersia. Avant d’entrer dans les détails, jetez plutôt un œil au compte en question.

Comme on peut le voir, ce compte Twitter ne suit personne, n’est suivi par personne et ses tweets sont protégés. De plus, il a été créé il y a un mois déjà et malgré sa nature “simple”, il y a de quoi se poser des questions. En effet, il s’agit d’un cas très similaire à celui que nous avons pu voir il y a quelque temps avec Fable IV, qui devrait être présenté dans les semaines à venir. Cependant, le compte en tant que tel n’est pas ce qui a le plus enflammé le web.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est que lorsque vous essayez d’entrer dans ce compte par le système de perte de mot de passe de Twitter, voici le courriel de récupération qui apparaît :

Comme on peut le voir, les deux premières lettres du courriel font référence à “Pr”, qui pourrait parfaitement être Prince of Persia, tandis qu’après, le “U” laisse clairement deviner qu’il s’agirait d’un compte Ubisoft.

À ce jour, il semble évident que c’est l’indice le plus clair que nous ayons eu sur la possibilité qu’Ubisoft relance sa fameuse franchise. Toutefois, à l’heure actuelle, il n’y a évidemment pas eu de confirmation officielle. Nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre l’événement de juillet d’Ubisoft, qui nous laissera probablement avec l’annonce d’un nouveau Prince of Persia si celui-ci est effectivement en développement.