[Rumeur] La PlayStation 5 aura un catalogue de lancement fourni

La date de lancement de la console s’approche à grand pas et il faut le reconnaître que, jusqu’ici, Sony Interactive Entertainement s’est montré plutôt discret (pour ne pas dire secret). On ne sait au final pas grand chose de plus que ce à quoi la manette ressemblera et des détails, beaucoup de détails techniques.

Prix et jeux au lancement ? Inconnu au bataillon ! Cependant, alors que de récentes nouvelles semblent annoncées que le constructeur pourrait dégainer sa PlayStation 5 et une partie de sa ludothèque au mois de juin, de premiers bruits de couloirs semblent indiquer que la console disposera d’un line-up de lancement conséquent.

Conséquent ? Nous dirions même “p*t**n de balèze” pour reprendre l’expression utilisée par Maximilian Dood, un streamer assez populaire dans la sphère des jeux de baston sur Twitch. Ce dernier, suite à des années de commentaires d’amis impliqués dans le dossier, a récemment fait entendre sur les réseaux sociaux que Sony préparerait la sortie de sa nouvelle console depuis un moment et que la console devrait disposer d’un catalogue de lancement solide.

Peut-on vraiment y croire ? Et bien, pourquoi pas ? Si nous ne voulons pas remettre en question l’annonce du streamer, c’est un peu maigre comme remarque. Ceci dit, sans vouloir céder à un optimisme béat, c’est très probablement vrai. Effectivement, ces derniers temps, les jours s’enchaînent et allongent les listings de la console aussi bien en terme de news que de rumeurs.

Si on passe vite sur le dernier Bandai Namco, Scarlett Nexus, dévoilé lors de la présentation tenue par Microsoft plus tôt dans le mois, ou même l’ultime volet d’Assassin’s Creed (à ce jour), des rumeurs font état d’une possible annonce d’un reboot de Silent Hill qui verrait la collaboration de Sony et Konami, un mode co-op pour Horizon: Zero Dawn 2 (qui aurait plus de chance d’apparaître sur PS5 que sur son aînée) ou même le dernier projet de Bluepoint game, un remake de Demon’s Souls qui ambitionne de devenir la valeur étalon des jeux de cette génération sur le plan graphique (rien que ça).

Puis bon, au vu de la réception publique et critique de la présentation de Microsoft en début de mois, Sony aurait de quoi asséner un bon coup dans les côtes de son rival.

Décidément, le mois de juin n’en finit plus de nous faire attendre. Espérons que Sony nous en mettra plein les yeux avec des annonces de fou, de quoi forcer tout joueur qui se respecte à acheter sa PlayStation 5. Pour rappel, la console sortira vers la fin d’année et sera probablement disponible en quantité réduite. Êtes-vous déjà conquis ? Quelles annonces espérez-vous ?