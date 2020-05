Scarlet Nexus – La prochaine touche nippone de la Xbox

Treize. C’est le nombre de jeux présentés lors du dernier Inside Xbox entièrement consacré à la prochaine console de Microsoft : la Xbox Series X. Scarlet Nexus, jusque-là inconnu du public, s’est révélé au grand jour avec un premier trailer pour le moins frénétique.

Il s’agit d’un jeu d’action/aventure édité par Bandai Namco avec au développement quelques noms issus de la série des Tales of (et plus exactement Tales of Vesperia). On peut également citer Keita Iizuka (Code Vein) à la production. Bref, un jeu qui sent bon le Japon rien qu’à sa présentation. Maintenant, voyons ses premières images d’un peu plus près.

Aucun doute à avoir, il s’agit bien d’un jeu typiquement japonais. Les graphismes colorés, la mise en scène épique, l’action dynamique, tout y est.

Côté scénario, Scarlet Nexus nous propulse dans un monde dystopique (encore un) dans lequel l’humanité se fait attaquer par des ennemis invisibles nommés “Les Autres” aux allures de plantes mutantes. Face à ces fréquents assauts, un groupe spécial est créé pour affronter ces créatures de l’ombre. Et on vous le donne en mille : le héros, Yuito Sumeragi, fera partie de cette organisation d’élites. On ne sait pas pour vous, mais on pense directement à Astral Chain en lisant ces lignes.

Stephen Akana, directeur principal de Bandai Namco Entertainment America Inc., déclare sur le jeu :

“Scarlet Nexus vise à changer la façon dont les joueurs perçoivent les J-RPG avec une esthétique futuriste puissante ainsi qu’un système de combat équilibré entre action rapide et stratégie.”

Même si le jeu a été présenté pour la première fois sur Xbox, il ne s’agit pas d’une exclusivité. Ainsi, Scarlet Nexus est prévu sur consoles (Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5) et PC via Steam. Pour le moment, nous ne disposons d’aucune date de sortie. On ne peut même pas certifier sa sortie pour cette année 2020. Toujours est-il que le jeu nous fait sévèrement de l’œil…