La manette PlayStation 5 est là – Voici DualSense !

Bye Bye DualShock…

Enfin des infos officielles ! C’est sur le PlayStation Blog, sans crier gare, que la manette de la future PlayStation 5 vient d’être révélée ce soir. Petite révolution, il ne s’agira pas d’une manette DualShock 5. Ce nouveau contrôleur a en effet été baptisé DualSense ! Parmi les nouveautés, on remarquera d’abord… une certaine continuité ! De nombreuses fonctionnalités de la manette DualShock 4, ainsi que son design général, ont été conservés. “Après y avoir longuement réfléchi, nous avons décidé de conserver la plupart de ce que les joueurs aiment tant à propos de la DualShock 4, tout en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, et en affinant un peu son design”, peut-on ainsi lire sur le PlayStation Blog.

Le billet met l’accent sur les “gachettes évolutives” (adaptive triggers) L2 et R2, l’une des nouveautés de cette manette DualSense. Des touches qui sont sensées nous permettre de “sentir” l’action, comme – c’est l’exemple qui est souvent donné – quand il s’agit de bander un arc avant de tirer une flèche. Ces gâchettes L2 et R2 ont été repensées pour être moins envahissantes sur la manettes, et positionnées dans un angle qui devrait les rendre plus efficaces.

Parmi les autres changements, on note que le bouton Share s’appelle désormais Create, Sony voulant probablement insister encore plus sur l’importance des réseaux sociaux et leurs fameux “créateurs de contenus”, streamers et autres YouTubers. DualSense embarque aussi une batterie rechargeable optimisée et un micro. Mais le changement qui frappe le plus, c’est sa couleur. Alors que les DualShock étaient traditionnellement unies (en dehors des différentes éditions spéciales), grises à l’époque de la PlaySation, première du nom, puis noires depuis la PlayStation 2, DualSense est, elle, bicolore. Un bon moyen de rompre visuellement avec la génération précédente, mais aussi, on en est déjà persuadé, de nous proposer une foule de séries limitées avec de nombreuses combinaisons de couleurs.

Enfin, nous vous traduisons ici la note de Jim Ryan, PDG de Sony Intercative Entertainment, qui vient conclure la présentation de la manette DualSense sur le PlayStation Blog :