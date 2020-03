PlayStation 5 – Une conférence très PlayS-tech-tion 

On n’a rien compris, ou presque !

Alors que la prochaine Xbox a été révélée sous toutes ses coutures, depuis son design monolithique jusqu’à son architecture, de la PlayStation 5, on ne savait encore que peu de choses. Certes, de nombreuses rumeurs circulent, mais peu d’infos officielle en dehors du logo (!). C’est pourquoi la conférence de Marc Cerny, lead architecht des PlayStion 4, PS Vita et PlayStation 5, qui s’est tenue en fin d’après-midi était très attendue. Et c’est aussi pour cela que l’intervention de Cerny fut des plus… surprenante. Très probablement écrit et programmé pour la GDC, le discours de Cerny ne s’adressait clairement pas au grand public. Avec des schémas parfois illisibles pour les profanes, il a essayé de nous montrer en quoi la future machine Sony serait un vrai pas en avant dans l’univers du gaming. De notre côté, il va falloir le croire sur parole… !

Nous avons tout de même réussi à attraper quelques détails techniques au vol. Ainsi, tel que prévu, la PlayStation 5 sera dotée d’un SSD particulièrement véloce, qui devrait annihiler les temps de chargements, purement, et simplement. Cerny a aussi exposé comment l’utilisation de la rapidité du disque permettra en jeu d’optimiser la mémoire de la machine, pour des performances poussées à leur maximum.

La rétro-compatibilité tant attendue a aussi été évoquée. Une fonctionnalité qui semble avoir posé quelques soucis à l’équipe technique, et qui n’est ce soir confirmé que pour les PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. La porte se referme tout doucement (mais pas encore totalement) sur les espoirs d’une rétro-compatibilité étendue à toute la famille PlayStation.

Voici un récapitulatif de la fiche technique de la console, telle que présentée ce soir :

CPU – 8x Zen 2 Cores at 3,5GHz (fréquence variable)

GPU – 10,28 TFLOPs, 36 CUs at 2,23GHz (fréquence variable)

GPU Architecture – RDNA 2 AMD sur mesure

Mémoire vive – 16GB GDDR6/256-bit

Bande passante de la mémoire – 448GB/s

Stockage interne – 825GB SSD

Opérations d’entrée et de sortie par seconde – 5,5GB/s (direct), Typical 8-9GB/s (compressé)

Stockage supplémentaire – NVMe SSD Slot

Stockage externe – USB HDD (possible en option)

Lecteur optique – Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Chacun pourra désormais y aller de sa petite comparaison ici favorable à Sony, là avantageant les Xbox Series X, mais la vérité, c’est qu’on ne pourra effectivement juger des performances des machines quand nous les verrons tourner !