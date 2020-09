Prince of Persia : Les Sables du Temps – Ce sera donc un remake

Cela faisait plusieurs semaines qu’une rumeur sur un retour supposé du Prince de Perse pouvait se faire entendre aux quatre coins d’internet. Pour rappel, ladite rumeur avait pris forme suite à un leak d’un revendeur concernant un futur jeu Pince of Persia.

Si certains sont allés jusqu’à rêver d’un nouveau titre, démarrant une nouvelle saga, qui serait venue grossir les rangs d’une franchise possédant déjà une dizaine de titres, la majorité des fans, en observant les artworks leakés, avait parié sur un remake de la trilogie des Sables du Temps.

Et… oui, c’est un remake. Pour l’instant, seul un remake du premier volet de la trilogie est annoncé. À savoir, Prince of Persia : Les Sables du Temps qui, à sa sortie en 2003, avait relancé la licence. Il est depuis devenu le titre phare de cette dernière, au point d’avoir droit à son adaptation au cinéma en 2010. Il est donc assez logique à l’époque des remakes qu’un jeu pareil finisse par avoir le sien.

Un remake qui, d’ailleurs, ne tardera pas à arriver puisqu’il est annoncé pour le 21 janvier 2021. Une date de sortie assez proche qui, accompagnée des images du premier trailer, laisse entrevoir un service minimum. En effet, s’il y a bien eu un ravalement de façade, le jeu semble avoir visuellement une génération de retard.

De plus, à part un gameplay plus souple via la mise en place d’un système de lock, il ne faudra pas s’attendre à de nouveaux ajouts. L’on se réjouira néanmoins du retour du doublage d’origine et il est vrai que replonger dans ce conte des mille et une nuits vidéoludique ne manquera pas de faire vibrer la corde de la nostalgie.

Reste que le jeu original est toujours appréciable malgré les affres du temps et qui plus est disponible à tout petit prix sur Steam. Mais pour ceux qui désireraient une version plus moderne, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps sortira le 21 janvier 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.